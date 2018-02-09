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Hükümetten Avrupa Birliği'ne çok sert tepki!

Hükümetten Avrupa Birliği'ne çok sert tepki!

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Avrupa'dan gelen açıklamalara tepki gösterdi. Bakan Çelik, "Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanıyor. AB terör örgütlerine sempati duyuyor" dedi.

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Eklenme Tarihi: 08-02-2018 17:44 - Güncelleme: 09-02-2018 00:32

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik Avrupa Birliği'ne teröre yaklaşımı konusunda tepki gösterdi. "Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanıyor" ifadelerini kullanan Çelik, AB'nin terör örgütlerine sempati gösterdiğini söyledi. Bakan Çelik, "Müttefiklermizin sivil kayıp ve endişe sözleri mesnetsiz. Kendilerine saldıran terörist, bizimkisi görünmüyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Zeytin Dalı Harekatı'na verilen tepkiler, terörle mücadele konusunda çifte standardın ne kadar yayıldığını gösteriyor. Bazıları 'Savaşa savaş eklemeyin' diyor. Karşı karşıya olduğumuz terörist saldırıları hiç dikkate almıyorlar. Açıkça 'Terörle mücadele etmeyin' demek bu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savaşa savaş eklemediğini vurgulayan Çelik, bu ülkeye en vahşi şekilde saldıran terör örgütlerinin vahşetini durdurmak için meşru müdafaa hakkını kullandığına dikkati çekti.

Çelik, açıklamasında "Zeytin Dalı Harekatı'na karşı 'endişe'lerini dile getirenler, terör örgütlerinin saldırısından endişe duymuyorlar mı? Bazıları da 'Endişelerinizi anlıyoruz ama DEAŞ’a yoğunlaşmak gerekir' diyorlar" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin meşru olduğunun, sivil kayıp olmaması için elden gelen hassasiyetin azami düzeyde gösterildiğinin altını çizen Çelik, şöyle devam etti:

"Kendilerine ve bize saldıran DEAŞ’a karşı hassas olanlar, bize saldıran terör örgütü PKK’ya karşı kendilerine zarar vermiyor diye sempati besleme çifte standardına yuvarlanıyorlar. Bu zihniyet, insan hayatının değerini yaşadığı coğrafya ya da mensup olduğu etnisite veya dine göre ayırt etme hastalığıyla dünyaya bakıyor. O yüzden kendilerine saldıran “terörist” oluyor, bize saldıran ise görmezden geliniyor. Siyasi ve ahlaki iflastır bu."

Sürekli 'sivil kayıp' diye cümleye başlayanlara teröristlerin attığı roketlerin yol açtığı sivil kayıpları hatırlatan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Son derece meşru bir mücadele yürütüyoruz. Maalesef terör örgütleri silah desteğini müttefiklerimizden, ideolojik desteği ise müttefiklerimizin 'endişe' ve 'sivil kayıp' kelimelerini mesnetsiz ve yanlış yerde kullanmasından kaynaklanan yaklaşımlarından alıyor. Aylar boyunca insanlarımızın canına, terör örgütlerinin müttefiklerimizden aldığı roketlerle kastedilirken neden aynı 'endişe' ve 'sivil kayıplar' konusundaki hassasiyet cümlelerini duymadık? Dünyanın herhangi bir yerinde terörle mücadele etmek gerektiğinde akıllarına ilk olarak Türkiye ile iş birliği yapmayı getirenler, Türkiye kendi güvenliği için terörle mücadele ederken terör örgütlerine sempati gösteriyorlar."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Avşar oğlu 08 Şubat 2018 23:33 Şaşırmayın gerçek yüzleri bu Bunlardan dostluk insanlık beklersek hata etmiş oluruz dürüst değiller.

    CEVAP YAZ 4 2
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