HSK'dan 10 hakim ve savcı için flaş karar

salhor 03 Ocak 2018 21:07 Mahkeme kavramı, bende şu intibâ'ı uyandırır: Mahkeme, hâkim ve savcı olan iki insanın ağırlıklı olarak mes'ûliyet yüklendiği ve açıkça Cenâb-ı Hakk'ın, HAKK sıfatının tecellîsini en kusursuz şekilde tahakkuk ettirmek gibi fonksiyonu olan bir müessesedir. Bu iki insan, insan sıfatının umûmunda bulunan binlerce kusur ve noksanın en azını bile nefsinde bir SAFRA olarak gören kişilerdir. Mahvedebilirler, adâleti tam sağladıysalar, ne iştahları kesilir, ne uyku düzenleri bozulur. İdamsa idam, beraatsa beraat. La'net olasıca FETÖ, bu en güzîde insanlarımızı da ifsâd etti. Her kurumu kaldırıp bir tarafa atabilirim; ama şu telâfisiz ifsâdı hazmedemem. Çünkü Allâhü Te'âlâ'ya vekâlet etme konumundadırlar bu iki insan. Hiç lâ-kayd veya mes'ûliyetsiz olabilirler mi? Şu anda, ömrümde ilk def'a evlâdımın darma duman olan yuvasının direği l5 aydır tutuklu ve hâlâ bu günahsız insan sürünüyorken zikrettiğim güvenden vazgeçemiyorum. Çünkü ben bir devletin elemanıyım. Onu helâk olmuş görmek istemiyorum.