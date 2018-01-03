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HSK'dan 10 hakim ve savcı için flaş karar

HSK'dan 10 hakim ve savcı için flaş karar

HSK, 8'i açığa alınan, 2'si meslekten ihraç edilen 10 hakim ve savcıyı mesleğe geri kabul etti. Başvuruları değerlendiren HSK, 8'i açığa alınan, 2'si meslekten ihraç edilen 10 hakim ve savcıyı mesleklerine iade etti.

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Eklenme Tarihi: 03-01-2018 19:40 - Güncelleme: 03-01-2018 19:40

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 8'i açığa alınan, 2'si meslekten ihraç edilen 10 hakim ve savcının göreve dönmesine karar verdi.

Alınan bilgeye göre, açığa alınan veya meslekten ihraç edilen bazı hakim ve savcılar, "Mor beyin yazılımıyla telefonlarının ByLock'a yönlendirilerek mağdur edildikleri" gerekçesiyle, mesleğe dönmek için HSK'ya başvuruda bulundu.

Söz konusu başvuruyu değerlendiren HSK, 8'i açığa alınan, 2'si meslekten ihraç edilen 10 hakim ve savcıyı mesleklerine iade etti.

Görevlerine dönmelerine karar verilenlerden 7'sinin isimleri:

"Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi Başkanı Muharrem Yılmaz, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen, Safranbolu Savcısı Alper Zeki Gürel, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Nurullah Çelik, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar Softaoğlu."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • salhor 03 Ocak 2018 21:07 Mahkeme kavramı, bende şu intibâ'ı uyandırır: Mahkeme, hâkim ve savcı olan iki insanın ağırlıklı olarak mes'ûliyet yüklendiği ve açıkça Cenâb-ı Hakk'ın, HAKK sıfatının tecellîsini en kusursuz şekilde tahakkuk ettirmek gibi fonksiyonu olan bir müessesedir. Bu iki insan, insan sıfatının umûmunda bulunan binlerce kusur ve noksanın en azını bile nefsinde bir SAFRA olarak gören kişilerdir. Mahvedebilirler, adâleti tam sağladıysalar, ne iştahları kesilir, ne uyku düzenleri bozulur. İdamsa idam, beraatsa beraat. La'net olasıca FETÖ, bu en güzîde insanlarımızı da ifsâd etti. Her kurumu kaldırıp bir tarafa atabilirim; ama şu telâfisiz ifsâdı hazmedemem. Çünkü Allâhü Te'âlâ'ya vekâlet etme konumundadırlar bu iki insan. Hiç lâ-kayd veya mes'ûliyetsiz olabilirler mi? Şu anda, ömrümde ilk def'a evlâdımın darma duman olan yuvasının direği l5 aydır tutuklu ve hâlâ bu günahsız insan sürünüyorken zikrettiğim güvenden vazgeçemiyorum. Çünkü ben bir devletin elemanıyım. Onu helâk olmuş görmek istemiyorum.

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