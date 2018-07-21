Horlamaya yol açan sebepler nelerdir?

Horlama, üst solunum yollarındaki yumuşak dokuların, küçük dil ve bademciğin uyku esnasında gevşemesi sonucu hava yolunu daraltmasıyla meydana geldiğini dile getiren Doç. Dr. Ahmet İslam cevapla.tv izleyenlerine yanıtladı.

Uyku esnasında yumuşak damak, küçük dil ve çevresindeki yumuşak dokuların titreşimiyle oluşan kaba gürültülü bir sestir. Horlamanın %100 nedeni bilinmemektedir ancak bazı risk faktörleri var:

Yaş, özellikle 35 yaş üzerinde horlamanın arttığını görüyoruz. Cinsiyet, erkeklerde horlama kadınlara göre çok daha fazla görülmektedir. Kilo, özellikle aşırı kilolu kişilerde horlama çok daha yüksek oranla görülmektedir.

Kaynak: cevapla.tv