Honor 10'un Türkiye fiyatı duyuruldu!

Firmanın yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Honor 10, Türkiye'de satışa sunuluyor. Dual kamera, ekrana entegre parmak izi sensörü, arka yüzde parıltılı cam tasarımı ile dikkat çeken Honor 10modeli, uygun fiyatlı bir amiral gemisi telefon olma hedefine sahip.

HONOR 10 TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU: Bugün İstanbul'da düzenlenen bir basın toplantısında Honor 10'un Türkiye fiyatı da belli oldu. Toplantıda konuşan Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang telefonun Türkiye fiyatını 2999 TL olarak açıkladı. Telefon bugünden itibaren Hepsiburada.com üzerinden satın alınabilecek. Bu fiyat telefonun 4 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip sürümü için geçerli olacak.

HONOR 10 TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 5.84 inç büyüklüğünde, 2280 x 1080 piksel, 19:9 oranında, 432 ppi bir ekrana sahip olan akıllı telefon, Mali-G72 MP12, Android 8.1 Oreo işletim sistemi ve EMUI 8 arayüzü ile geliyor. 4K 30 fps video kayıt desteği sunan akıllı telefon, parmak izi okuma ve yüz tanıma gibi özelliklerle donatılmış. Çentikli bir tasarımı olan telefonun Wi-Fi ac desteği sunduğunu da belirtelim.

Honor bir Huawei'nin bir alt markası olduğu için telefonun bazı özellikleri ve tasarımı bu markanın modellerine fazlasıyla benziyor. Daha önce Çin'de tanıtılan model şimdi de Avrupa pazarında satışa sunulacak. Huaweitarafından geliştirilen Kirin 970 işlemcisini kullanan telefon (ki bu işlemci Huawei P20'de de bulunuyor) 4 GB veya 6 GB RAM seçeneği ve 64 GB ya da 128 GB depolama alanıyla geliyor. 3.400 mAh pil kapasitesine sahip telefon, 3,5 mm kulaklık girişine sahip.

Çift kamerayla gelen cihazda bir 16 megapiksellik kamera ve bir 24 megapiksellik kamera bulunuyor. Ön yüzde de 24 megapiksellik yüksek çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Ön yüzdeki kameranın da Huawei P20ailesindekiyle aynı olduğunu belirtelim. Kameranın en önemli özelliği aynen Huawei P20 ailesinde olduğu gibi yapay zeka desteği sunması. Honor'ın AI 2.0 teknolojisi adını verdiği bu yapay zeka desteği kameraya en uygun çekim modunu otomatik olarak seçme imkanı sunuyor. Benzer bir teknoloji P20 modellerinde de bulunuyor.

Kaynak: Teknolojioku