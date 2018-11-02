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Hollanda bankası Rabobank'tan şaşırtan dolar tahmini!

Hollanda bankası Rabobank'tan şaşırtan dolar tahmini!

HOLLANDA bankası Rabobank stratejisti Piotr Matys, TL'nin dolar ve euro karşısında daha fazla düzeltmeye gitmesi için alan bulunduğunu ve Dolar/Euro/TL kurlarının yıl sonuna kadar sırasıyla 5.00 ve 6.00 seviyelerine gerileyebileceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 12:41 - Güncelleme: 02-11-2018 12:41

RABOBANK stratejisti Piotr Matys, Türk Lirası'nın seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu. Matys, kurda olası bir çekilmenin sürdürülebilirliğinin Türkiye'yi önemli bir enflasyonist baskı ve daha fazla cari açık olmadan dengeli bir büyüme patikasına sokabilecek yapısal reform gelişmelerine bağlı olduğunu söyledi.

Dolar lira karşısında gerilemeye devam ederken Rabobank stratejisti Piotr Matysten flaş bir değerlendirme geldi. Matys dolar/TLnin yıl sonuna kadar 5.00 seviyesine gerileyebileceğini belirtti.

DOLAR YIL SONUNA KADAR GERİLEYECEK: Rabobank stratejisti Piotr Matys, Türk Lirası'nın seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu. TL'nin dolar ve euro karşısında daha fazla düzeltmeye gitmesi için alan bulunduğunu belirten Matys, yıl sonuna dolar/TL ve euro/TL kurlarının yıl sonuna kadar sırasıyla 5.00 ve 6.00 seviyelerine gerileyebileceğinin altını çizdi.

TÜRKİYE'Yİ DENGELİ BİR BÜYÜME POLİTİKASINA SOKACAK: Matys, kurda olası bir çekilmenin sürdürülebilirliğinin Türkiye'yi önemli bir enflasyonist baskı ve daha fazla cari açık olmadan dengeli bir büyüme patikasına sokabilecek yapısal reform gelişmelerine bağlı olduğunu söyledi. Öte yandan dolar, lira karşısında haftanın son gününe de düşüşle başladı. Dolar/TL şu sıralar 5,4980 seviyesinden işlem görürken euro/TL ise 6,2829 seviyesinden el değiştiriyor.

Dolar güne nasıl başladı? Dolarda son durum

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Can 02 Kasım 2018 14:19 Ne düzeldi de dolar düşecek.Tüm tüketim malzemelerini dışarıdan alıyoruz. Dünya da tüm ekonomiler kendi içine çekilmiş durumda, tasarrufumuz yok. Dış borç ödemelerimiz var, ne olacak ta dolar düşecek, kaldı ki düşük dolar yüzünden bu dış borç sorununu yaşamıyor muyuz?

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