Hırvatistan cumhurbaşkanı kimdir kaç yaşında bikinili pozu olay

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KOLİNDA GRABAR-KİTAROVİĆ KİMDİR: Kolinda Grabar-Kitarović (d. 29 Nisan 1968, Rijeka), Şubat 2015 yılından bu yana Hırvatistan Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Hırvat siyasetçi.

2011 yılından itibaren 2014 yılına kadar NATO'da, Anders Fogh Rasmussen ve Jens Stoltenberg'in altında Kamu Diplomasisi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu göreve atanan ilk kadındır. Daha önce, Ivo Sanader'in kabinesinde 2005-2008 yılları arası Hırvatistan Dışişleri Bakanı ve 2008-2011 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Hırvatistan'ın büyükelçisi oldu.

1993 yılından 2015 yılına kadar muhafazakâr Hırvat Demokrat Birliği partisinin bir üyesi oldu ve Üçlü Komisyonda üç Hırvat üyeden biriydi.Hırvatistan Cumhurbaşkanı seçilince her iki görevden de istifa etmek zorunda kaldı

Ailesi bir kasap dükkanı ve bir ahır sahibi olarak Rijeka'nın hemen kuzeyinde, anne babasının köyü olan Lopača köyünde büyüdü. Lise öğrencisi olarak, öğrenci değişim programına girdi ve 17 yaşından sonra 1986 yılında Los Alamos Lisesi'nden mezun olduktan Los Alamos, New Mexico'ya taşındı.

Yugoslavya'ya döndükten sonra, Zagreb Üniversitesi'nde İngilizce Sanatlar Lisans ve İspanyolca dilleri ve edebiyatı ile İnsan ve Toplum Bilimleri'nden 1992 yılında mezun oldu. 1995 yılından 1996 yılına kadar Viyana Diplomasi Akademisi Diploma Kursuna katıldı. 2000 yılında Zagreb Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi aldı.

2002-2003 yılında Fulbright bursiyeri olarak George Washington Üniversitesi'ne gitti.Harvard Üniversitesi Kennedy Hükümet Okulundan Luksiç Bursu aldı ve Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Çalışmalar Okulunun misafir akademisyeni oldu.

1992 yılında, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın uluslararası işbirliği departmanında danışmanı oldu. 1993 yılında Hırvat Demokrat Birliğine (HDZ) katıldı.[ Aynı yıl dışişleri bakanlığına danışman olarak göreve başladı. 1995 yılında dışişleri bakanlığının Kuzey Amerika bölümü başkanı oldu ve 1997 yılına kadar bu görevde bulundu. Aynı yıl bir bakan-meclis olarak daha sonra Ekim 1998 yılına kadar diplomatik meclis üyesi olarak Kanada'da Hırvat büyükelçiliğinde göreve başladı ve 2000 yılına kadar Kanada'da kaldı.

2003 parlamento seçimlerinde Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) üyesi olarak yedinci seçim bölgesinden Hırvatistan Parlamentosuna seçildi. Ivo Sanader liderliğindeki yeni hükümetin kurulması ile, Avrupa Birliği'ne Hırvatistan'ın katılımı müzakerelerinin başlangıcını gerektirdiği için Avrupa Entegrasyonu Bakanı oldu.

2005 yılında dışişleri bakanı olarak atandı. Parlamento tarafından onaylandıktan ve 17 Şubat 2005 tarihinde yemin etti. Dışişleri bakanı olarak temel görevi, Hırvatistan'ın Avrupa Birliği ve NATO'ya kılavuzluğu oldu.

Kasım 2007 parlamento seçimlerinde sonra, 2008 yılı Ocak ayında Dışişleri Bakanlığı görevini Gordan Jandrokoviç'e devretti.Üçlü Komisyona katılmaya davet alarak Nisan 2013 tarihinde resmi üye oldu.