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Hırsızlık için girmişti feci şekilde can verdi

Hırsızlık için girmişti feci şekilde can verdi

BURSA'da kimliği belirsiz bir kişi, hırsızlık için girdiği iddia edilen trafoda, akıma kapılıp, yanarak öldü. Cesedin ellerinde eldiven, çevresinde ise tornavida, bıçak ve makas bulunduğu belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 13:45 - Güncelleme: 12-04-2018 13:45

BURSA'da elektrik trafosuna giren hırsızlık şüphelisi, feci şekilde yanarak can verdi. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi çalışanları, arızayı gidermek için geldikleri trafonun içinde yanmış cesetle karşılaşınca polise haber verdi.

Gelen ekipler, 20 yaşlarında bir kişiye ait olduğu tahmin edilen cesedin ellerinde eldiven, yanında ise tornavida, bıçak ve makas bulunduğunu belirledi. Ölen kişinin, demir parmaklıkların kesildiği, trafo penceresinin de kırıldığı saptanan trafoya hırsızlık amacıyla girdiği ihtimali üzerinde durulduğu ifade edelidi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • pamir tunç 12 Nisan 2018 14:23 Eldivenle 3,15 kV u mu yalıtacakmış.Belasını bulmuş cahil.

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