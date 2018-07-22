Hilmi Bilgin aslen nereli kaç yaşında eşi kimdir kaç çocuğu var

Adalet Bakanı Yardımcıları'ndan biri olmasının ardından hayatı merak edilen Hilmi Bilgin, daha önce siyaset alanında birçok görevde bulundu. 26 Mayıs 1972'de Sivas Kangal Alacahan'da doğan Hilmi Bilgin'in hayatı haberimizde.

Hilmi Bilgin'in baba adı Fuzuli, anne adı Sultan'dır. Hilmi Bilgin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

HİLMİ BİLGİN'İN GÖREVLER; SSK Sivas İl Müdürlüğünde kurum avukatı olarak görev yaptı. Memuriyetten istifa ederek serbest avukat olarak çalıştı. Sivas Barosu Disiplin ve Yönetim Kurulları Üyeliği, Sivas Baro Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde resmi ve fahri görevler üstlendi.

24. Dönemde Sivas Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Üyeliği yaptı.

HİLMİ BİLGİN'İN EŞİ VE ÇOCUKLARI; Orta düzeyde İngilizce bilen Bilgin, evlidir. Hilmi Bilgin'in eşi İlkay Bilgin'dir.



