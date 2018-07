Hilal Kaplan'dan dikkat çeken tarikat ve cemaat yazısı

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon sonrası kamuoyunda tarikatlar ve cemaatlere yönelik operasyon hazırlığı söylentisi yayıldı. Gazeteci Nevzat Çiçek, geçtimiz günlerde Habertürk'teki röportajında "devletin istihbarat birimleri bu noktada çok ciddi çalışıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

'Diğer cemaatlere yönelik çalışma olacak mı?' sorusu gündemdeki yerini korurken, tartışmalara katılan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Laikçi ve dinci istismara karşı mücadele" başlıklı bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Siyonizm Kur'an'da var" diyen Oktar'la, "Haçlıların ülkenizi işgal etmesi tehlikeli değildir" diyen Feto'yla, 15 Temmuz darbesini haber aldığında "İslâmî faaliyetlerin darbeden hayırlı şekilde etkilenmesini umuyoruz" diyen Kuytul ile darbe günü çoğunluğu sokaklara akan tarikat ve cemaat mensuplarını aynı kefeye koymak akıl, vicdan, izan sahibi kimsenin haddi değildir.

'KAPALI KUTU' KALMA LÜKSÜ YOKTUR: Tarikat ve cemaatler, aynı zamanda toplumun vazgeçilmez bir parçası olmaları hasebiyle, diğer oluşumlar gibi devlet denetimine tabidirler. İster seküler ister İslâmî hususiyeti olsun, her devlet, vatandaşlarını mobilize etme kabiliyetine sahip oluşumlarla iletişim halinde olmaya mecburdur. Zaten dini ticari ve siyasi güç için kullanmayan her yapı da bu şeffaflık talebine olumlu karşılık verecektir. Bu ister dernek ister cemaat olsun, bağlının kimle evleneceğinden hangi okula gideceğine, izleyeceği televizyondan okuyacağı gazeteye kadar her alanını denetleyip belirleme potansiyeline sahip yapıların 'kapalı kutu' kalma lüksü yoktur.

81 İLİMİZDE DİN İSTİSMARIYLA MÜCADELE KOMİSYONLARI KURULDU: Darbe ertesinde, Diyânet İşleri Başkanlığı çatısı altındaki Din İşleri Yüksek Kurulu'nun otuz kadar tarikat ve cemaat üst düzey temsilcisi ile toplantıları olmuştu. Ağustos 2016'da toplanan Olağanüstü Din Şûrası'nda da din istismarı ile mücadele konusunda ortak kararlar alındı. Allah rızası için çalışan samimi yapılara destek olunması, ilgisizlikten kaynaklı bazı hurafelerin ayıklanması ve dini istismar eden oluşumlarla etkin mücadele konusunda inisiyatif alınan bu istişare ve icraatlar oldukça önemliydi. Buna binaen hem Diyânet İşleri merkez yapısında hem de 81 ilimizde Din İstismarıyla Mücadele Komisyonları kuruldu. Bu yapıların etkin biçimde çalıştırılması ve benzer buluşmaların artarak sürmesi, hem bazı kötü niyetli dedikoducuların önünü kesecek hem de toplumun şeffaflaşmasının önünü açacaktır.

Bu mücadele, aileden devlete kadar, aşağıdan yukarıya toplumun her kesimini ilgilendiren bir vazife ve sorumluluktur."

Diğer cemaat ve tarikatlarla ilgili çarpıcı iddia