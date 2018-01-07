HGS de çare olmadı: Yine uzun kuyruklar oluştu!

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da katıldığı törenle açılışı yapılan Uludağ Milli Park girişine kurulan HGS ile trafiğin rahatlatılması ve sürücülerin daha rahat geçiş yapması planlanıyordu. Sistemin kullanılmaya başlamasının ardından Milli Park gişelerinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

Araçlarında HGS geçiş kartı olmayan sürücüler nakit ödeme yaparak geçebildi. Gişelerden nakit para ödeyerek geçen vatandaşlar motosiklet için 8, otomobil için 16, minibüs için 36, midibüs için 60, otobüs için ise 90 lira ödedi.

Araç kuyruğunda bekleyen sürücülerin bir kısmı sistemden şikayetçi olurken, bir kısmı da sistemin zamanla oturacağını, ilk günler için yaşanan sıkıntının normal olduğunu belirtti. Sistemden memnun olmadığını belirten bir sürücü, “Ben bu durumdan hiç memnun değilim, HGS sistemi hiçbir işe yaramadı” ifadelerini kullanırken, bir başka sürücü ise bir saattir kuyrukta olduğundan yakınarak, “Yaklaşık bir saattir yoldayız. Bu sistem işe yaramadı çünkü araçlar HGS’den hala geçemiyor. Başka bir çare bulmaları lazım, burası Uludağ” dedi.

Sistemin zamanla oturacağını kaydeden bir başka sürücü de, “Sistem zamanla güzelleşecek, şu an herhangi bir sıkıntı olması normaldir. Yarım saattir kuyruktayım, zamanla aşılır, sıkıntı yok” diye konuştu.

  • Güncel 07 Ocak 2018 17:40
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