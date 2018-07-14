Her 7 çocuktan 1'inde yüksek tansiyon!

Sputnik'te yer alan habere göre Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezinin (CDC) raporunda, ABD'de 12-19 yaş grubundaki 1,3 milyon kişide yüksek tansiyon olduğu belirtildi.

En az 12 bin çocuk ve gencin katıldığı araştırmada her 7 çocuktan birinde hipertansiyon görüldüğü ifade edildi.

Raporda, bu kadar genç yaşta görülen yüksek tansiyonun yetişkinlikte kalp ve böbrek hastalıklarına yol açabileceğine işaret edildi.

CDC raporunda, yüksek tansiyonu olan kişiler için daha fazla hareket ve sağlıklı beslenmenin önemi vurgulandı.