Hemoroid nasıl geçer tedavisi ve nedeni nedir? Yaz aylarında dikkat!

Yaz'ın başlamasıyla birlikte çoğu kişi, halk arasında basur olarak adlandırılan hemoroid sorunundan daha fazla şikayet etmeye başlıyor. Hava sıcaklıklarının artması damarların genişlemesine neden olduğu için, bir damar hastalığı olan ve toplardamarların genişleyerek dışarı sarkmasıyla ortaya çıkan hemoroide de davetiye çıkarıyor. Bunun yanı sıra tatil döneminde kızartma, fast food, atıştırmalıkların fazla tüketimi ve zengin açık büfelerin cazibesiyle beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler de bu sorununu tetikliyor. Op. Dr. Yasir Gözü, “Ayrıca alkol tüketimi, havuz ya da denizden çıktıktan sonra ıslak mayoyla oturmak da da hemoroidin habercisidir” diyor.

İSHAL DE HEMOROİD NEDENİ: Op. Dr. Yasir Gözü, kabızlık ve ishal gibi bağırsak sorunlarının hemoroidin en önemli nedenlerinden olduğunu belirtiyor. Gözü, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Kabızlık yaşayan kişilerde bağırsaklar içinde dışkı kuru ve sert yapıda olduğu için aşırı ıkınma gerektirir, dışarı çıkarken de makat bölgesindeki damarları tahrip eder. Bu durum hemoroid oluşumunu tetikler. Aynı durum ishal içinde geçerlidir. İshal durumunda kişi sürekli dışkılama ve dışkılama esnasında da ıkınma ihtiyacı hisseder. Bu durumun sürekliliği hemoroidal damarlara zarar verir.”

LİF AÇISINDAN ZENGİN GIDALAR TÜKETİN: Yediğimiz besinlerin bağırsak hareketlerimizi doğrudan etkilediğine dikkat çeken Op. Dr. Yasir Gözü, “Farklı bir problem eşlik etmiyorsa, kabızlık ve ishal gibi sorunlar aldığımız besinlere göre değişiklik gösterir. Aşırı baharatlı yiyecekler, gereğinden fazla çay, kahve, alkol ve asitli içeceklerin tüketimi, yeterli sıvı alınmaması gibi alışkanlıklar bağırsak düzenini bozarak kabızlık veya ishale neden olabilir. Bu durum ise hemoroid oluşumunda etkilidir. Hemoroidden korunmak için tercihen lif açısından zengin ve posalı gıdalar tüketin. Fast food ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmalısınız. Yiyecekleri mümkün olduğunca yavaş tüketin ve iyice çiğneyin. Mümkünse meyve ve sebzeleri kabukların soymadan tüketmeye çalışın. Günde ortalama 10-12 bardak su içmeye özen gösterin. Düzenli olarak tuvalete çıkmaya ve havuz gibi ortak alan kullanımlarında hijyene dikkat edin” diyor.

TEŞHİSTE GEÇ KALINIRSA ÇÖZÜM CERRAHİ MÜDAHALE: Bu hastalığın kontrol altına alınmadığı taktirde ciddi sıkıntılara neden olduğunu söyleyen Gözü, erken teşhisle ve doktorunuzun önereceği birkaç ilaç ya da farklı tıbbi yöntemlerle hemoroidin tedavi edilebileceğinin altını çiziyor. Geç kalındığında ise tek çözümünün cerrahi müdahale olduğunu belirten Gözü, “Ameliyatsız lazer tedavisiyle hemoroidden 10 dakikada kurtulmak mümkün. Ameliyatsız lazer tedavisiyle hasta aynı gün hem şikayet nedenini öğrenir hem de tanısı konulup müdahalesi yapılır” diyor.