Helal olsun! Sokakta eşini döven adamı sopalarla kovaladılar...

KAHRAMANKAZAN'da cadde üzerinde eşi S.Ç.'yi darp ettiği öne sürülen A.Ç., esnaf tarafından sopalarla kovalandı. Olay, dün öğle saatlerinde ilçe merkezi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. İlçede doğalgaz tesisatçı olarak çalışan A.Ç. ile eşi S.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ESNAFI İŞTAAT KALASIYLA TEHDİT ETTİ... Çıkan tartışma sonrası A.Ç., iddiaya göre 14 yıllık eşini darp etmeye başladı. Bu sırada yolun karşı tarafında bulunan bazı esnaflar ise olaya müdahale etmek istedi. Fakat A.Ç. yakında bulunan bir inşaattan aldığı tahta parçası ile esnafın yaklaşmasını engellemeye çalıştı.

ESNAF SOPALARLA GELİNCE DE KAÇTI... Esnafların uzaklaşmasının ardından eşini tekrar darp etmeye başlayan A.Ç.'yi esnaf bu kez sopalarla kovaladı. Yaşanan bu olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI SERBEST KALDI... A.Ç.'nin olaydan sonra polis tarafından gözaltına alındığı, eşinin şikayetçi olmamasından dolayı serbest bırakıldığı öğrenildi.