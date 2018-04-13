HDP'nin Demirtaş planı! Ceza almasını önlemek için...

HDP’de resmi olarak gündeme gelmese de kulislerde eski Eş Başkan Selahattin Demirtaş’ın 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilmesi ve bunun erkenden ilan edilmesi gerektiği konuşuluyor. Buna gerekçe olarak "En fazla oyu alacak aday o olur" denilse de asıl planın tutuklu olarak yargılaması süren Demirtaş'a yargıdan bir ceza çıkmasını önlemek için şantaj yapmak olduğu değerlendiriliyor.

CEZAEVİNDEN ADAY GÖSTERELİM, HEMEN... Parti içinde Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı için "cezaevinde olsa bile toplumda büyük bir karşılığının olduğu ve HDP’nin oy oranını 7 Haziran’ın ötesine taşıyabilir" görüşü dile getiriliyor. Ancak asıl nedenin erkenden aday göstererek yargıya baskı kurmak olduğu belirtiliyor. Demirtaş'ın adaylığı için iki gerekçe gösteriliyor...

BİRİNCİSİ: YARGIYA ŞANTAJ... Birincisi "HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı cezalandırılarak şimdiden önü kesiliyor" diyerek Demirtaş’ın yargılandığı davalardan ceza almasının önene geçebilmek. Partide, Demirtaş’ın erkenden aday gösterilmesi durumunda bölgedeki seçmenin tepkisini çekmemek için ceza verilmeyeceği görüşünü dile getirenlerin arttığı belirtiliyor.

İKİNCİSİ: KÜRTLERE MESAJ.. İkinci olarak da bölgede kaybedilen oyları ve seçmeni yeniden HDP'ye çekecek "Bakın Kürtlerin cumhurbaşkanı olmasından korktukları için şimdiden önünü kestiler" kampanyası için malzeme oluşturmak.

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