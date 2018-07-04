  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVİlk 2’si çok beğenildi, 3.’sü geliyor!
eposta yazdır zoom+ zoom-

HDP Milletvekilleri YSK kesinleşen listesi 27. dönem 2018 HDP vekilleri

HDP Milletvekilleri YSK kesinleşen listesi 27. dönem 2018 HDP vekilleri

HDP kesinleşmiş milletvekili listesindeki isimler kimler, listede eksik var mı? HDP YSK kesinleşmiş listesi saat 17.00'da açıklandı. Kesin liste yarın, 5 Haziran 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanacak. HDP 27. dönem milletvekilleri listesi isim isim tam liste haberimizde.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-07-2018 16:40 - Güncelleme: 04-07-2018 16:40

HDP 27. Dönem milletvekilleri kesinleşmiş listesini YSK bugün saat 17.00'da ilan ediyor. HDP milletvekilleri kimler oldu, Ankara, Diyarbakır, Adana, Muş listelerinde değişen isimler var mı? 27. dönem HDP milletvekilleri 24 Haziran 2018 genel seçimleri ile ortaya çıktı. HDP milletvekilleri kesinleşmiş YSK listesi saat 17.00'da yayınladı. İşte tam liste...

Yeni milletvekilleri il il 27. dönem milletvekilleri listesi

HDP Yeni milletvekilleri : HDP'nin yeni yüzlerden oluşan 49 milletvekilinin ismi ve illeri şöyle: Adana'dan Tülay Hatimoğulları ile Kemal Peköz, Ağrı'dan Abdullah Koç, Antalya'dan Kemal Bülbül, Batman'dan Necdet İpekyüz ile Mehmet Rüştü Tiryaki, Bingöl'den Erdal Aydemir, Diyarbakır'dan Adnan Selçuk Mızraklı, Dersim Dağ, Musa Farisoğulları, Remziye Tosun, Salihe Aydeniz ile Semra Güzel, Hakkari'den Leyla Güven, Sait Dede ile Özgür Zeydanoğlu, Hatay'dan Barış Atay Mengüllüoğlu, Iğdır'dan Habip Eksik, İstanbul’dan Musa Piroğlu, Zeynel Özen, Erkan Baş, Oya Ersoy, Züleyha Gülüm, Ahmet Şık, Ali Kenanoğlu, Hakkı Saruhan Oluç, Dilşat Canbaz Kaya ile Erol Katırcıoğlu, İzmir'den Serpil Kemalbay Pekgözegü ile Murat Çepni, Kocaeli'den Ömer Faruk Gergerlioğlu, Mardin'den Pero Dundar, Tuma Çelik ile Ebrü Günay, Mersin'den Fatma Kurtulan ile Rıdvan Turan, Muş'tan Gülüstan Kılıç Koçyiğit ile Mensur Işık, Siirt'ten Sıdık Taş, Şanlıurfa'dan Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ile Ömer Öcalan, Şırnak'tan Hasan Özgüneş, Hüseyin Kaçmaz ile Nuran İmir, Van'dan Murat Sarısaç, Muazzez Orhan ve Tayip Temel, Meclise yeni giren HDP milletvekilleri oldu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN HDP Milletvekilleri YSK kesinleşen listesi 27. dönem 2018 HDP vekilleri haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro