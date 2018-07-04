HDP Milletvekilleri YSK kesinleşen listesi 27. dönem 2018 HDP vekilleri

HDP 27. Dönem milletvekilleri kesinleşmiş listesini YSK bugün saat 17.00'da ilan ediyor. HDP milletvekilleri kimler oldu, Ankara, Diyarbakır, Adana, Muş listelerinde değişen isimler var mı? 27. dönem HDP milletvekilleri 24 Haziran 2018 genel seçimleri ile ortaya çıktı. HDP milletvekilleri kesinleşmiş YSK listesi saat 17.00'da yayınladı. İşte tam liste...

Yeni milletvekilleri il il 27. dönem milletvekilleri listesi

HDP Yeni milletvekilleri : HDP'nin yeni yüzlerden oluşan 49 milletvekilinin ismi ve illeri şöyle: Adana'dan Tülay Hatimoğulları ile Kemal Peköz, Ağrı'dan Abdullah Koç, Antalya'dan Kemal Bülbül, Batman'dan Necdet İpekyüz ile Mehmet Rüştü Tiryaki, Bingöl'den Erdal Aydemir, Diyarbakır'dan Adnan Selçuk Mızraklı, Dersim Dağ, Musa Farisoğulları, Remziye Tosun, Salihe Aydeniz ile Semra Güzel, Hakkari'den Leyla Güven, Sait Dede ile Özgür Zeydanoğlu, Hatay'dan Barış Atay Mengüllüoğlu, Iğdır'dan Habip Eksik, İstanbul’dan Musa Piroğlu, Zeynel Özen, Erkan Baş, Oya Ersoy, Züleyha Gülüm, Ahmet Şık, Ali Kenanoğlu, Hakkı Saruhan Oluç, Dilşat Canbaz Kaya ile Erol Katırcıoğlu, İzmir'den Serpil Kemalbay Pekgözegü ile Murat Çepni, Kocaeli'den Ömer Faruk Gergerlioğlu, Mardin'den Pero Dundar, Tuma Çelik ile Ebrü Günay, Mersin'den Fatma Kurtulan ile Rıdvan Turan, Muş'tan Gülüstan Kılıç Koçyiğit ile Mensur Işık, Siirt'ten Sıdık Taş, Şanlıurfa'dan Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ile Ömer Öcalan, Şırnak'tan Hasan Özgüneş, Hüseyin Kaçmaz ile Nuran İmir, Van'dan Murat Sarısaç, Muazzez Orhan ve Tayip Temel, Meclise yeni giren HDP milletvekilleri oldu.