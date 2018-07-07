HDP grup başkanvekilleri belli oldu

HDP TBMM Grubu, grup yönetimi ve Meclis yönetimi seçimi için Grup Toplantı Salonu'nda basına kapalı toplandı.

Toplantıda, iki grup başkanvekili ve TBMM Başkanlık Divanı'nda HDP'ye düşen 1 Başkanvekili ile 1 idare amirliği için isimler belirlendi.

HDP Grup Başkanvekilliklerine, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile Kars Milletvekili Ayhan Bilgen seçildi.

TBMM Başkanlık Divanı için ise Başkanvekili olarak HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, İdare Amiri olarak Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul aday gösterilecek.