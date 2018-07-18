Hazineye 2018 bedelli askerliğinden gelecek paraya bakın

Bedelli askerlik yasa teklifinde sınırlar netleşti. Buna göre bedelli askerlikte yaş sınırı 25, ücret ise 15 bin lira olacak. Teklifin önümüzdeki hafta mecliste yasalaşmasıyla yaş sınırının yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsaması bekleniyor. Bu kişiler bedelli için başvurursa hazineye para akaçak.



Hükümetin 24 Haziran seçimlerindeki vaatleri arasına giren bedelli askerlik için açıklanan 15 bin liralık ücret hem lira hem de dolar bazında ele alındığında son 20 yılın en ucuzu olmasıyla da önce çıkıyor. 1999 yılında 15 bin Mark olan bedelli askerlik ücreti dolar bazında 8.5 bin, 2011 yılında 30 bin liralık bedelli ücreti 16.6 bin dolar ve 2014 yılındaki 18 bin liralık tutar da 8.1 bin dolar seviyesindeydi. Bu yılki ücret ise 3 bin 100 dolara denk geliyor.

Bedelliye herkes başvurduğu taktirde 75 milyar lira gibi müthiş bir gelir bekleniyor. Ücretin düşük olması da katılımın yüksek olacağına işaret ediyor. Daha önce çıkarılan bedellilerin hazineye sağladığı gelir ve 2018 bedellisinden beklenen rakam şöyle:

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REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Önceki yıllarda çıkarılan bedelli askerlik yasalarına en yüksek başvuru 2014 yılında gelmiş,başvuru oranı yüzde 33.3 olmuştu. 2018 bedelli yasasında belirlenen yaşın daha düşük olması sebebiyle rekor başvuru bekleniyor.

BİRİKMİŞ 5.5 MİLYON KİŞİ VAR : Türkiye'de askerlik çağında birikmiş 5.5 milyon kişi var. Bunların içinde 570 bin yoklama kaçağı, 57 bin bakaya ve 5 bin 772 firari bulunurken, halen yoklamaya tabi kişi sayısı da 585 bin civarında. Tecilli yani askerliğini erteleyenlerin sayısı da 4 milyon 815 bin. Bunların 1 milyon 885 bini öğrencilik nedeniyle, 2 milyon 930 bini ise farklı nedenlerle tecilli.

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