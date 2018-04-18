Hatay'dan acı haber geldi: Şehit haberi var!

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde bir asker, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan gruba müdahale sırasında nereden geldiği belli olmayan kurşunla şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Pulluyazı Karakolu sorumluluk bölgesinde nöbet tutan askerler, sınırdan kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan bir grubu fark etti.
Gruba müdahale sırasında askerlerden biri, nereden ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiyle yaralandı.
Ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan asker, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
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