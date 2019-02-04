Hatay Valisi duyurdu: Suriyeliler seçim günü dışarı çıkmayacak

Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Toplantıda 31 Mart 2019 Pazar günü geçici barınma merkezlerinde yaşayan Suriyelilere seçim günü dışarı çıkma yasağı getirilmesi, evlerde kalan Suriyelilerin ise zorunlu bir durum olmadıkça dışarı çıkmaması kararı verildi.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay’a seçim koordinasyon merkezi kurulduğunu söyledi. Vali Doğan, valilik olarak görevlerinin vatandaşın hür iradesinin sandığa özgürce yansımasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar seçimlerde Hatay'da bir sorun çıkmadığına dikkat çeken Vali Doğan "Bundan sonra da yaşanmaması için gereken tedbirleri almaya gayret göstereceğiz” dedi.

SURİYELİLER SEÇİMDE ÇIKMAYACAKLAR

Hatay’da yaşayan Suriyelilere de değinen Vali, Geçici Barınma Merkezlerinde yaşayan Suriyelilerin seçim günü merkezlerinden çıkmayacaklarını duyurdu.

Vali Doğan konuşmasına şöyle devam etti: "Ayrıca Suriyeli kanaat önderleri ile tüm ilçelerimizde yapılan görüşmelerde, kendi imkanları ile tuttukları evlerde yaşayan Suriyeli misafirlerimizden de seçim günü mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları rica edildi. Seçim öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken tedbirleri güvenlik güçlerimiz ile birlikte alacağız. İlimizde yeterli güvenlik personelimiz bulunduğundan dışarıdan takviye birim talebimiz olmayacak" dedi.