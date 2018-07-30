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Hastanelerde yeni dönem resmen başladı

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı

Hastanalerde doktorların ve diğer sağlık personelinin sık sık hasta yakınlarının saldırılarına uğraması bakanlığı harekete geçirdi. Sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek için artık hastane polislerinin yanı sıra jandarmada 24 saat görev yapmaya başladı.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 08:53 - Güncelleme: 30-07-2018 08:53

Son yıllarda sağlıkta yaşanan şiddet ve saldırıların önlenmesi için bir dizi önleyici tedbirler alınmaya başladı.

Sağlık Sendikaları ve Tabip Odaları sağlıkta şiddetin önlenmesi için biran önce gerekli cezai müeyyide ve gerekli tedbirlerin alınmasını talip ederken, artık kamu hastanelerinde görevli hastane polislerinin yanı sıra polis ile birlikte jandarma da görevlendirildi.

Samsun'da 3 gün önce başlayan uygulamaya vatandaşlar uygulamanın faydalı olacağını söylediler.

Hastane polislerinin yanında 1 rütbeli jandarma personeli ile 1 er görev yapıyor.Herhangi şiddet olayının da ise polisle birlikte hareket edecek olan jandarma personeli 24 saat kamu hastanelerinde görev yapmaya başladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Mahmut AYDIN 30 Temmuz 2018 09:43 İyi de dayak atan vatandaş polis ve jandarma ile kontrol altında tutulacak, YA GÖREV YAPMAYAN SAĞLIK ÇALIŞANINA NASIL BİR İŞLEM UYGULANACAK?

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