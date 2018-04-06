Hastane yangının nedeni 'alev alan su ısıtıcısı' iddiası!

Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. İddiaya göre yangın alev alan su ısıtıcısının camdan atılmasıyla başladı. Hastane yangının çatısından başladığı iddia edilmişti. Polis ekiplerinin bu sabah da hastane çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor. Hastaneye giriş ve çıkışlar kapatılırken, güvenlik şeridi çekilerek, içeri kimsenin girmesine izin verilmiyor. Bugünkü randevuları için hastaneye gelen vatandaşlar ise görevliler tarafından hastanenin ek binası ve çevre hastanelere yönlendiriliyor.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Sabah saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarına yeniden başladı. Hastane içinde savcılık ve itfaiye yetkililerinin de incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

YANGIN ÇATI VE CEPHESİNDE ETKİLİ OLMUŞTU

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangın, binanın çatı ve cephesini etkili olmuştu. Bina içinde yoğun duman nedeniyle hastalar, sağlık görevlilerinin de yardımıyla tahliye edilmiş, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilmişti.

CAN KAYBI YAŞANMAMIŞTI

İstanbul'un çok sayıda ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmış, yangında can kaybı yaşanmamıştı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da hastaneye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi almıştı.

İtfaiye Grup Amiri'nden hastane yangınıyla ilgili açıklama