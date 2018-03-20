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Hanımağa dolandırdı ve kaçtı! İkinci Çiftlik Bank vakası mı?..

Hanımağa dolandırdı ve kaçtı! İkinci Çiftlik Bank vakası mı?..

Hanımağa lakaplı emlakçı Tuğba Kalaycı, Tuğba Güler ismiyle saadet zincirine benzer bir emlak zinciri kurduğu ve insanları dolandırdığı, sistem çökünce de ortadan kaybolduğu iddia edildi...

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 11:00 - Güncelleme: 20-03-2018 11:34

TÜRKİYE Çiftlik bank soygununu konuşurken, bir saadet zinciri çökmesi de Çanakkale'nin Biga ilçesinden geldi. Hanımağa lakaplı emlakçı Tuğba Kalaycı'nın, Tuğba Güler ismiyle saadet zincirine benzer bir emlak zinciri kurduğu ve insanları dolandırdığı, sistem çökünce de ortadan kaybolduğu iddia edildi...

ALACAKLILARINCA VURULDU: Yalova ve Çanakkale'de "Emlak bank" isimli işyerinde emlakçılık yapan 48 yaşındaki Tuğba Kalaycı, geçtiğimiz hafta sonu Çanakkale Biga’da Yalova’lı bir başka emlakçı ve çalışanı ile birlikte dolandırıldıkları iddia edilen kişi ve kişiler tarafından silahla vuruldu. Biga Devlet Hastanesinde tedavi edilen polis tarafından sorgulanan Emlak Bank’ın sahibi Tuğba Kalaycı, daha sonra ortadan kayboldu. 

ÇOCUKLARINI KARDEŞİNE BIRAKTI: Kentteki emlak sektöründe 'Hanım Ağa' olarak bilinen Kalaycı, 15 Mart günü 2 çocuğunu kardeşi Fatma Mehmetçik'e bırakarak "Çocuklar artık sana emanet" dedi ve ardından sırra kadem bastı. Ablasından 5 gündür haber alamayan Fatma Mehmetçik, "Telefonu sürekli kapalı. Hayatından endişe ediyorum. Çünkü bazı alacaklıları ablamı arıyordu" diyerek Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. 

'TUĞBA GÜLER' DEĞİLMİŞ: Tuğba Kalaycı'nın kendisini Tuğba Güler olarak tanıttığı ve satış öncesi eksperlerle anlaşarak değersiz arazilerin fiyatını yüksek gösterdiği iddia edildi. Arazinin değersiz olduğunu anlayan kişilerin ise paralarının iadesi için Tuğba Kalaycı'yı aradığı öğrenildi. Ancak 5 gündür haber alınamayan Tuğba Kalaycı kaçtı mı yoksa kaçırıldı mı bilinmiyor. 

SAADET ZİNCİRİ İDDİASI: Tuğba Kalaycı'nın Tuğba Güler ismiyle saadet zincirine benzer bir emlak zinciri kurduğu ve insanları dolandırdığı da iddia ediliyor. Tuğba Kalaycı'nın vatandaşlardan ve emlakçılardan para topladığı ancak saadet zincirine benzeyen bu sistemin çökmesi nedeniyle kayıplara karıştığı da iddialar arasında.

ALACAKLILARINI ARAYIP NE DEDİ?: Fatma Mehmetçik her ne kadar haber alamadığını söylese de Kalaycı’nın bazı alacaklılarını aradığı, "parasının tükendiğini, borç para bile bulamaz hale geldiğini, ekonomik durumunun tamamen bittiğini, vatandaşlardan ve kendisi gibi bazı emlakçılardan para topladığını ama sistemin çökmesiyle paraların da buharlaştığını kendisinden para beklenilmemesini" söylediği iddia ediliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 20 Mart 2018 12:00 hacılar, bırakın zaten yatırdığınız para haramdı, haramdan kurtuldunuz... ne güzel, şükredin, türbanlı bacımız sizi yükten günahtan kurtarmış...

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