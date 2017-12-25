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Hangi kurumlarda çalışan taşeron işçiler kadroya geçecek?

Hangi kurumlarda çalışan taşeron işçiler kadroya geçecek?

Taşerona kadroda son durum hangi kurumlarda çalışan taşeron işçiler kadroya geçecek? Taşerona kadro için 696 sayılı KHK çıkarıldı. Peki hangi taşeron işçiler kadroya geçecek?

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Eklenme Tarihi: 25-12-2017 07:47 - Güncelleme: 25-12-2017 07:47

450 bin taşeron işçi KHK ile kadroya geçecek. Hangi kurumlarda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçeceği merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu konuyla ilgili açıklama yaptı.

450 bin kişinin sadece emekli olanlar dışında herkesin kadroya geçeceğini açıklayan Sarıeroğlu sınav yapılacağını açıkladı. KPSS'den daha kolay sınav olacağını söyleyen Sarıeroğlu 696 KHK sonrası yaptığı açıklamada hangi kurumlarda kadro geçeceğine dair açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu taşeron düzenlemesinden yararlanacak kurumlar listesini açıkladı. İşte o liste: Özel bütçe kapsamındaki Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, ÖSYM, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, TODAİE, TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Ve Marka Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, KOSGEB, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu'nun, taşeron düzenlemesinden yararlanacak kurumlar arasında yer aldığını açıkladı.

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