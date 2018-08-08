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Hande Kazanova Parçalı Güneş Tutulması'nın Boğa burcu üzerinde etkisini anlattı...

Hande Kazanova Parçalı Güneş Tutulması'nın Boğa burcu üzerinde etkisini anlattı...

27 Temmuz'da gerçekleşen Kanlı Ay Tutulması'nın ardından, Parçalı Güneş Tutulması bekleniyor. 11 Ağustos gerçekleşecek Parçalı Güneş Tutulması'nın burçlar üzerinde etkisi ne olacak? Parçalı Güneş Tutulmasın'da Boğa burcunu neler bekliyor? Astrolog Hande Kazanova Boğa burcu üzerindeki etkilerini cevapla.tv'ye anlattı.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 21:00 - Güncelleme: 08-08-2018 21:00

2018 Parçalı Güneş Tutulması'nın Boğa burcunu nasıl etkileyecek? Astrolog Hande Kazanova Parçalı Güneş Tutulmasının burçlar üzerindeki etkisini anlattı. 

Haftanız parasal alışverişlerinizle, parasal konularda mantıkla hareket ederek başlayacak sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Eğitime ve kendinizi geliştirmeye yönelik üstlendiğiniz sorumluluklar bu hafta içsel gerilimlere neden olabilir. Özel ilişkilerinizde abartıdan, cesur hareketlerden olumlu faydalanmaya çalışın. Salı günü itibarıyla çalışmak ve üretmekten mutluluk duyacağınız bir döneme gireceksiniz. Başkalarına hizmet etmek önem kazanıyor. Bir arada olduğunuz beraber çalıştığınız veya yanınızda çalıştırdığınız kişilerle olan ilişkileriniz çok iyi olacak. Yine bu 3 haftalık süreçte sağlığınızı  önemseyeceksiniz yalnız tatlı ve zengin yiyeceklere olan düşükünlüğünüz artabilir. Bu da kilo alımına müsait olduğunuzu gösteriyor. Çarşamba günü iş hayatınızda olumlu ve verimli ilişkiler kuracak, işlerinizde rahat enerjiler altında olacaksınız yalnız önemli bir iş veya sağlığa dayalı seyahatleriniz varsa bu alanlarda Cuma günü desteklenmiyorsunuz. Zorlanmalar oluşabilir ve olumsuzluklar karşısında moralinizi bozabilirsiniz. Aradığınız cevaplar aile ortamlarınızla ve kendi yaklaşımlarınızla şekillenecek. Cumartesi günü öğle saatlerinde gerçekleşen Parçalı Güneş Tutulması, aile hayatınızı ve yuvanızı etkileyecek sevgili Boğalar. Bu alanlarda hızlı ve beklenmedik gelişmeler içine girilebilir. Taşınma, yer değiştirme, ev kurma, gayrimenkul alma, satma, kiralama gibi etkileriniz yüksek ama ne karar alırsanız alın fazla uçmayın, açılmayın ve aşırı iyimserliğe teslim olmayın. Parçalı Güneş Tutulması'na doğru ilerlerken bu hafta davranışlarınızı iyi gözlemlemeniz, gururdan, kibirden ve egodan kesinlikle kaçınmanız gerekecek sevgili Boğalar. Ailenizdeki insanlara karşı tevazuyu elden bırakmayın. Bol keseden vereceğiniz sözler sonrasında başınıza iş açabilir.

Kaynak: cevapla.tv

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