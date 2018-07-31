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Hamile kadının karnından bebeği fırladı!

Hamile kadının karnından bebeği fırladı!

Brezilya'da meydana gelen trafik kazasında, hamile kadının karnındaki bebek çarpışmanın etkisiyle dışarı fırladı. Kimliği belirlenemeyen anne kurtarılamazken, bebeğin hayatta olduğunu gören kurtarma ekipleri büyük şaşkınlık yaşadı.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 15:29 - Güncelleme: 31-07-2018 15:29

Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo ve Curitiba arasında seyreden bir kamyonet korkunç bir kaza yaptı. Araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yoldan çıktı ve devrildi. Ağır yük taşıyan araçta şoför koltuğunun yanında ise hamile bir kadın oturuyordu.
Kazanın şiddetiyle birlikte ise herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Daha sonra yapılan incelemelerle 39 haftalık hamile olduğu belirlenen kadının rahminin yırtıldığı ve bebeğin kazanın şiddetiyle birlikte annesinin vücudundan çıktığı açıklandı.

MUCİZE BEBEĞİ GÖREN SAĞLIK EKİBİ ŞOKE OLDU
Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri aracın içindekilere müdahale ederken olay yerinden birkaç metre uzakta ağlayan bir bebek gördüklerinde şaşkına döndüler.Brezilya basını, çimenlerin üzerinde ağlayan bebeğe ilk müdahaleyi ekiplerin yaptığını açıklarken, çocuğun annesinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sağlık durumu iyi olan bebeğe Giovanna adı verildi.

Yetkililer hayatını kaybeden kadının yanında hiçbir resmi belge, ehliyet ya da kimlik olmadığını açıklarken, kimliğin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

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