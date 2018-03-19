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Halisdemir'i şehit edenler için istenen ceza belli oldu

Halisdemir'i şehit edenler için istenen ceza belli oldu

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, bütün sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 14:17 - Güncelleme: 19-03-2018 14:17

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin açılan davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Sanıklar Halisdemir'e ilk kurşunu sıkan Fatih Şahin, son iki kurşunu sıkan Mihrali Atmaca ve Harun Aksoy'un ayrıca, Ömer Halisdemir'i öldürme suçundan ceza almasını istedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 19 Mart 2018 14:44 hani idam geri gelecekti.hala yaşıyormu bu adamlar

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