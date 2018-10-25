Hakkari'den büyük başarı imkansızlıklara rağmen ikinci oldular

Turnuva hakkında konuşan Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu, takımlarının azmederek büyük bir zafer elde ettiğini, kendi takımlarına ait kürek, can yeleği ve kasklarının bile bulunmadığını söyledi.

"6 AY ÖNCESİNE KADAR HAKKARİ'DE RAFTİNG SPORU DİYE BİR ŞEY YOKTU"

Tansu, bayan takımının elde ettiği başarının azmin zaferi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Çok değil, daha altı ay öncesine kadar Hakkari de Rafting sporu diye bir şey yoktu. Rafting, daha önce meraklı bir kaç kişi tarafından eğlence amaçlı yapılıyordu. Şimdi bizlerin öncülüğünde şampiyonalarda derece aldığımız ve ilimizi temsil ettiğimiz bir spor haline geldi.

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları bünyesinde oluşturduğumuz Cilo Rafting Takımlarımız ülke dereceleri almaya devam ediyor. Bundan önceki müsabakalarda erkek takımlarımız, üçüncü olurken, şimdi de kadın takımımız Türkiye ikincisi oldu. "BÜYÜK EKSİKLİKLERLE GİDİYORUZ"

Her müsabakaya büyük eksikliklerle gidiyoruz. Kendi takımlarımıza ait yarış botları, kürek, kask ve can yeleklerimizi yok. Elimizde Hakkari Üniversitesi'ne ait tur botları ve malzemeleri ile mücadele ediyoruz. Bu noktada kıymetli hocamız Sayın Prof. Dr. Ömer Pakiş'e, takımlarımıza araç tahsisi ve malzeme desteğinde bulundukları için teşekkür ediyoruz. Ayrıca bize önümüzdeki süreçte malzeme desteği sözü veren sayın Valimiz Cüneyit Orhan Toprak'a da şükranlarımızı sunuyoruz. "YAKIT PARASINI CEBİMİZDEN KARŞILADIK"

Müsabakaya katılan sporcularımızın yemek giderlerini cebimizden karşılamak zorunda kaldık.Tahsis edilen araca verilen yakıt az olunca mağdur olduk ve yakıtı kendi bireysel bütçemizden karşılamak durumunda kaldık. Bu tür önemli müsabakalarda takımların ve sporcuların giderlerinin karşılanmaması büyük sıkıntılara neden oluyor.