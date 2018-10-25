  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hakkari'den büyük başarı imkansızlıklara rağmen ikinci oldular

Hakkari'den büyük başarı imkansızlıklara rağmen ikinci oldular

KAHRAMANMARAŞ'ta düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nda Hakkari Cilo Rafting Bayan takımı, U19 kadınlar kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-10-2018 05:55 - Güncelleme: 25-10-2018 05:55

Turnuva hakkında konuşan Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu, takımlarının azmederek büyük bir zafer elde ettiğini, kendi takımlarına ait kürek, can yeleği ve kasklarının bile bulunmadığını söyledi.

"6 AY ÖNCESİNE KADAR HAKKARİ'DE RAFTİNG SPORU DİYE BİR ŞEY YOKTU"
Tansu, bayan takımının elde ettiği başarının azmin zaferi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Çok değil, daha altı ay öncesine kadar Hakkari de Rafting sporu diye bir şey yoktu. Rafting, daha önce meraklı bir kaç kişi tarafından eğlence amaçlı yapılıyordu. Şimdi bizlerin öncülüğünde şampiyonalarda derece aldığımız ve ilimizi temsil ettiğimiz bir spor haline geldi.

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları bünyesinde oluşturduğumuz Cilo Rafting Takımlarımız ülke dereceleri almaya devam ediyor. Bundan önceki müsabakalarda erkek takımlarımız, üçüncü olurken, şimdi de kadın takımımız Türkiye ikincisi oldu. "BÜYÜK EKSİKLİKLERLE GİDİYORUZ"
Her müsabakaya büyük eksikliklerle gidiyoruz. Kendi takımlarımıza ait yarış botları, kürek, kask ve can yeleklerimizi yok. Elimizde Hakkari Üniversitesi'ne ait tur botları ve malzemeleri ile mücadele ediyoruz. Bu noktada kıymetli hocamız Sayın Prof. Dr. Ömer Pakiş'e, takımlarımıza araç tahsisi ve malzeme desteğinde bulundukları için teşekkür ediyoruz. Ayrıca bize önümüzdeki süreçte malzeme desteği sözü veren sayın Valimiz Cüneyit Orhan Toprak'a da şükranlarımızı sunuyoruz."YAKIT PARASINI CEBİMİZDEN KARŞILADIK"

Müsabakaya katılan sporcularımızın yemek giderlerini cebimizden karşılamak zorunda kaldık.Tahsis edilen araca verilen yakıt az olunca mağdur olduk ve yakıtı kendi bireysel bütçemizden karşılamak durumunda kaldık. Bu tür önemli müsabakalarda takımların ve sporcuların giderlerinin karşılanmaması büyük sıkıntılara neden oluyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hakkari'den büyük başarı imkansızlıklara rağmen ikinci oldular haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro