  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hakkari'deki hain saldırı sonrası Hulusi Akar'dan intikam yemini

Hakkari'deki hain saldırı sonrası Hulusi Akar'dan intikam yemini

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK tarafından yola tuzaklanmış El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu asker eşi ve 11 aylık bebeği hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü tarafından öldürülen 11 aylık asker bebeği ve eşi için intikam yemini etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-08-2018 08:54 - Güncelleme: 01-08-2018 08:54

Terör örgütü PKK, Hakkari'de yola patlayıcı tuzaklayarak hain bir saldırıda bulundu. Patlayıcının infilat etmesiyle asker eşi olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği şehit oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hulusi Akar, intikamlarının alınacağını dile getirdi.

Yüksekova'daki terör saldırısı Türkiye'yi yaralarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Twitter hesabından açıklama yaptı.

ALLAH CANIMI ALMASIN: Şehitlerin intikamının alınacağını ifade eden Akar, "O masum yavrunun intikamını almadan, o annenin hesabını sormadan, şehitlerimize olan sözümü tutmadan Cenab-ı Allah canımızı almasın. İnlerinize gireceğiz, inlerinize! Hayatını kaybeden yavrumuza ve annesine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

PKK'lı teröristlerden asker ailesine bombalı saldırı!

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hakkari'deki hain saldırı sonrası Hulusi Akar'dan intikam yemini haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Liceli Kwack 01 Ağustos 2018 09:57 Hulusi Akaaaaaaaaaaaaaar!........ Sen hangi habere inandın?..... Asker intikam almaz!... Ancak sınırlarını korur!..........

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro