Hakimi çileden çıkardı! Taciz sanığına öyle sözler söyledi ki...

MERSİN'de alışveriş merkezinde genç bir kadını elle taciz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın, "Ben sürekli elimi kolumu sallayarak yürürüm zaten" sözlerine tepki gösteren hakim, "Oldu kadınları dışarıya çıkarmayalım artık istersen... Senin gibi adamları dışarıya bırakmayacaklar, içeride tutacaklar asıl. Elin de ne hikmetse bir erkeğe denk gelmemiş senin. Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü. Elini kolunu sallayarak yürürmüş... O eline, koluna sahip olacaksın" sözleriyle karşılık verdi.

AYNI GÜN 3 KADINI TACİZ ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI... Mersin 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci celsesinde, müşteki S.T ve tutuksuz yargılanan sanık S.A. ile tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkeme hakimi, duruşmada bilirkişi tarafından güvenlik kameralarında yapılan incelemelerin ardından hazırlanan raporu okudu.

Hakim, raporda sanık S.A'nın aynı gün içerisinde 3 farklı kadına daha cinsel saldırı eyleminde bulunduğunun, fotoğraflarla tespit edildiğini söyledi.

SARHOŞKEN ELLERİNİ SAĞA SOLA SALLAYIP 4 KADINI NASIL TACİZ ETTİN?... Yaşananları anlatan müşteki S.T, alışveriş merkezinde annesiyle birlikte bir mağazada ürünlere baktığı esnada olayın gerçekleştiğini belirterek, "Sanığı görünce annemle birlikte müdahale ettik. Sanığı çevredekilerinde yardımıyla güvenlik ve polis ekiplerine teslim ettik." dedi. Hakim, müşteki S.T'nin ifadesi üzerine sanığa dönerek, "O gün için sarhoştum ne yaptığımı bilmiyorum demiştin. Sağlı sollu ellerini sallayarak 4 kadına birden cinsel saldırıda bulunmuşsun. Nasıl oluyor bu?" diye sordu.

'BİR PALA BIYIKLIYA DENK GELSEYDİ DE GÖRSEYDİN GÜNÜNÜ'... "Ben sürekli elimi kolumu sallayarak yürürüm zaten." diyen S.A'ya tepki gösteren mahkeme hakimi, "Oldu kadınları dışarıya çıkarmayalım artık istersen... Senin gibi adamları dışarıya bırakmayacaklar, içeride tutacaklar asıl. Elin de ne hikmetse bir erkeğe denk gelmemiş senin. Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü. Elini kolunu sallayarak yürürmüş... O eline, koluna sahip olacaksın." sözleriyle karşılık verdi.

EVLENECEKTİN SEN NE OLDU?.. Hakimin "Evlenecektin sen ne oldu?" sorusu üzerine sanık S.A, nişanlandığını belirtti. Olay anında sarhoş olduğunu iddia eden S.A, "İlk kez başıma böyle bir şey geliyor. Ben elimi kolumu sallayarak yürürüm. Alışveriş merkezinde o gün kadınlar olduğu için belki elim kolum değmiş olabilir. Kadınlara bugüne kadar çarpan tek kişi ben değilim. Yaşanan olaylar için pişmanım." diye konuştu.

5 YIL HAPİS CEZASI ALDI... Esasa ilişkin savunması istenen S.A, şunları söyledi: "Cezaevine değil, dünya evine girmek istiyorum. Nişanlım var. Onunla evlenmek istiyorum. Başıma gelen şey çok kötü bir durum. Olaydan sonra bir süre işe de gidemedim. Sosyal medyadan olaydan sonra linç kampanyası başlatıldı hakkımda. Zor günler geçirdim. Yaşanmasını istemediğim bir olay geldi başıma. Özür diliyorum."

Sanığın savunmasının ardından söz alan mağdur S.T, "Böyle insanlar, bu tür olayların sadece şikayetle bitmeyeceğini iyice öğrenmeli. Hiçbir kadının böyle bir olayla karşı karşıya gelmesini bir daha istemiyorum." diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme hakimi, sanığa cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası verdi.

EN ÜST SINIRDAN CEZA VERDİ... Merkez Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde geçen yıl temmuz ayında S.T, annesiyle birlikte alışveriş yaparken S.A'nın kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikayette bulunmuş, bunun üzerine gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Zanlı hakkında "cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.