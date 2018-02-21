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Hakan Evrim kimdir Akıncı üssü komutanıydı

Hakan Evrim kimdir Akıncı üssü komutanıydı

15 Temmuz Darbe girişiminin baş aktörlerinden biri Akıncı üssü komutanı Hakan Evrim'di. Hakan Evrim FETÖ davalarında ömür boyu hapis istemiyle yargılanıyor. Hakan Evrim, Hulusi Akar'a 'Sizi Gülen ile görüştürelim' diyen kişidir.

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Eklenme Tarihi: 21-02-2018 16:49 - Güncelleme: 21-02-2018 16:49

Hakan Evrim 15 Temmuz darbe girişim olduğunda Tuğgeneral rütbesindeydi. Darbenin Ankara'daki merkez üssü olan Akıncı hava üssünün komutanı olan Hakan Evrim, FETÖ davasından tutuklu bulunuyor. Akıncı hava üssü davası dışında Hakan Evrim Genelkurmay Çatı davasında da yargılanıyor.

Tuğgeneral Hakan Evrim, 19 kişi ile birlikte darbe girişiminden sonra Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı. Hakan Evrim "silahlı terör örgütü kurmak", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve"kasten adam öldürmek" suçlarından tutuklu olarak yargılanıyor.

HULUSİ AKAR'I FETHULLAH GÜLEN İLE...

15 Temmuz darbe girişimin olduğu akşam Orgenerall Hulisi Akar'ın rehin alınmasından sonra "Seni Fetullah Gülen ile görüştürelim" diyen kişi Hakan Evrim'di. Hakan Evrim tüm komutanların rehin tutulduğu Akıncı üssüne komuta ediyordu.

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