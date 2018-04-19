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Hakan Bayrakçı'nın aday açıklaması muhalefeti şoke etti

Hakan Bayrakçı'nın aday açıklaması muhalefeti şoke etti

SONAR araştırma şirketi sahibi Hakan Bayrakçı'nın erken seçim açıklamaları çok konuşulacak. Muhlafetin cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili konuşan Bayrakçı, 'Açıkçası iki ayda doğru dürüst muhtar seçemezsiniz' dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 11:14 - Güncelleme: 19-04-2018 11:14

SONAR araştırma şirketi sahibi Hakan Bayrakçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin favorisi olduğunu belirterek, muhalefetin kazanma ihtimali için kafasındaki senaryoyu tekrarladı. Bayrakçı, "Benim tarifimin dışında aday çıkarttığı an seçim bitmiştir 60 günü beklemeye gerek yok. Söyleyim size hem de. 65'e 35 biter." dedi.

24 Haziran'da yapılacak erken seçimin konuşulduğu CNN Türk canlı yayınında SONAR araştırma şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'nın açıklamaları programa damga vurdu. Sunucu Ahu Özyurt'un "Muhalefetin Zaman dezavantajını kapatabilmek için yapabilecekleri bir şey var mı?" sorusuna Bayrakçı şu yanıtı verdi:

İKİ AYDA MUHTAR SEÇEMEZSİNİZ: "Muhalefete acıyarak fazla bir laf da üzülerek bakmak lazım. Çünkü düşünsenize iktidar ittifakının adayı 16 senedir bütün seçimleri çift misli fark bindirerek kazanan bir cumhurbaşkanı. Her kelimesinde bir ayrıcalık var. Muhalafetin de söyleyeceği bir şeyler var. O kadar. Peki iki ayda ne söyler muhalefet neyi hazırlar? Açıkçası iki ayda doğru dürüst muhtar seçemezsiniz. Yerel seçimde iki ayda muhtar seçmeye kalkın zorlanırsınız. Şartlar bunlar."

BENİM TARİFİMİN DIŞINDA ADAY ÇIKARTTIĞI AN SEÇİM BİTMİŞTİR: Muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili senaryolara değinen Bayrakçı sözlerine şöyle devam etti: "HDP'nin bir aday çıkarması halinde Saadet İyi Parti ittifakında da bir de buna Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi de olabilir, o ittifak. CHP'den de ittifaktan ziyade son düzlüğe adayı kalırsa ilk turda yüzde 50'nin üzerine çıkamayacaksa, o zaman son düzükte Meral Akşener mi yoksa CHP'nin adayı mı finale kalır. Benim tarif ettiğim ya da bir çoklarının tarif ettiği kalıplardaki adaysa onun finale kalması olasılığı daha yüksek olacak.  Nedir o? Bir defa çok iyi ekonomi bilecek. Toplumun bütün kesimlerinden oy alabilecek bir pozisyonda olması lazım. Bir de aday gösterildiği partiden olması lazım. Bunların hepsine uyan bir kiyi var demiştim.

SEÇİM KAZANILIR DEMİYORUM SEÇİM KAZANMA İHTİMALİ BELİRİR: Tarif ettiğim resme bir tek kişi uyuyor. Dolayısıyla şu an seçeneksiz muhalefet. Benim tarifimin dışında aday çıkarttığı an seçim bitmiştir 60 günü beklemeye gerek yok. Söyleyim size hem de. 65'e 35 biter. Benim dediğim senaryo ile seçim kazanılır demiyorum ben. Seçim kazanma ihtimali belirir. Öbür şartlarda ihtimal yok. Onu de herkes bilsin. Başka türlü adaylarla seçimi unutun zaten."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • açıklanan bişey yok ki 19 Nisan 2018 11:21 tek aday var o da reis tir. başka aday mı var ortada...

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