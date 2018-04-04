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Hakan Atilla için 15 yıl 8 ay hapis istemi

Hakan Atilla için 15 yıl 8 ay hapis istemi

İran'a yönelik ambargoyu delmekle suçlanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için savcı, en az 15 yıl 8 ay hapis ve 500 bin dolar da para cezası istedi.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 20:32 - Güncelleme: 04-04-2018 20:32

İran'a yönelik ambargoyu delmekle suçlanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için savcı 188 ay hapis cezası istedi.

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın avukatları, 11 Nisan günü yapılacak ceza oturumu öncesinde mahkemeye verdikleri dilekçede hakimin en fazla 5 yıl ceza vermesi isteğine savcılardan cevap geldi.

New York Güney Bölgesi Federal başsavcılığı mahkemeye verdiği 68 sayfalık dilekçede Atilla için öngörülen cezanın 105 yıl olduğunu, ancak  en az 188 ay ceza istediklerini belirlettiler. Atilla için ayrıca 50 bin ile 500 bin dolar arasında para cezası da istediler.

Atilla’nın avukatları hakim Richard Berman’a geçen hafta verdikleri diklekçede kendi hesaplamalarına göre Atilla için 46 ila 57 ay (4-5 yıl) arasında hapis cezası istenmesi gerektiğini belirtmişlerdi.

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