Hacı adaylarını fena dolanırdı! Zemzem Tower'ı sattı...

DEVREMÜLK dolandırıcılarına şimdi de "hac devremülkü satan' dolandırıcılar eklendi. Hac ve umre organizasyonları yapan Adem Taner (38), hac ve umreye gitmek isteyen kişilere Mekke’nin lüks oteli Zemzem Tower’da devre mülk sattı. Onlarca hacı adayından ortalama 6 biner dolar para aldı. Hac veya umreye gitmeye hazırlanan kişilere sahte konsolosluk vizesi ve uçak bileti gönderdi. Tutuklanan Adem Taner hakkında iki arkadaşıyla birlikte kâr payı vaadi ile bini aşkın kişiden 100 milyon lira para toplamak suçlamasıyla bir dava daha olduğu ortaya çıktı.

SAHTE HAC VİZESİ VE UÇAK BİLETİ GÖNDERDİ... Hürriyet gazetesinin haberine göre, Adem Taner (38), hac ve umreye gitmek isteyen kişilere Mekke’nin lüks oteli Zemzem Tower’da devre mülk sattı. Onlarca hacı adayından ortalama 6 biner dolar para aldı. Hac veya umreye gitmeye hazırlanan kişilere sahte konsolosluk vizesi ve uçak bileti gönderdi. Ancak dolandırıldıklarını anlayan müşterilerin şikayetiyle gözaltına alındı. Taner kimseyi dolandırmadığını söylese de çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

SENİ HACCA GÖNDERECEĞİM... Abdulhalim E. (51) ve eşi yıllardır hacca gitmeyi planlıyor. Ancak çiftin ismi çekilen kuralarda bir türlü çıkmadı. E., kuraya girmeden hacca nasıl gidebileceğini araştırmaya başladı. E.’nin yolu geçen yıl Haziran aylında Adem Taner ile kesişti. Taner, E.’ye “Hacca gitmek istiyorsan seni bir şekilde göndereceğim” dedi. E. çevresindeki 15 kişi için Taner ile anlaştı. Taner, E.’den 15 kişi için 90 bin dolar para talep etti. E., topladığı paranın 88 bin dolarını Taner’e teslim etti. E., Taner’den yanıt beklemeye başladı. Ancak aradan aylar geçti Taner’den olumlu bir yanıt gelmedi. Dolandırıldığını anlayan E., Taner’den ödediği paranın iadesini istedi. Ödediği parayı da alamayan E., soluğu poliste aldı. Yürütülen soruşturma sonrası benzer şekilde dolandırılan başka kişilerin de olduğu anlaşıldı.

TÜM BİRİKİMİM GİTTİ... Ahmet D. de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (Cimer) yaptığı başvuruda, Taner’in kendisini de dolandırdığını anlattı. D., mesajında 40 yıldır İstanbul’da esnaflık yaptığını, şimdilerde ise seyyar araba ile çerez sattığını anlattı. D. 9 yıldır hacca gitmeyi beklediğini anlatan D., Taner’e 6 bin dolar ödediğini anlattı. D. mesajının devamında “4 ay önce son kafile de hacca gidince dolandırıldığımızı anladık. Sonradan anladık ki bu şahıs Türkiye çapında bir dolandırıcıymış. Benimle birlikte 6 arkadaşım daha hac için para verip dolandırıldı. Ben sokaklarda ekmeğimi kazandım. Birikimim gitti. Sizden ricam bu şahsın bir an önce bulunup başka insanların dolandırılmasının engellenmesi ve cezasını çekmesidir.” dedi.

SAHTE VİZE DÜZENLEDİ... Yürütülen soruşturma kapsamında Taner’in, hacca gitmeyi bekleyen kişilere gönderdiği Suudi Arabistan Konsolosluğu’na ait vizelerin sahte olduğu anlaşıldı. Benzer şekilde, hacı adaylarına Taner tarafından gönderilen uçak bileti görsellerinin de sahte olduğu anlaşıldı.

KİMSEYİ DOLANDIRMADIM... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Taner ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kimseyi dolandırmadığını anlatan Taner, sulh ceza hakimliği ifadesinde “Ticari vize alarak hacca götürüyoruz. Kendileri ile oda alım satım işi yapmaktayız. Benim yaptığım ticaretin nevi oda alım satımıdır. Aracılık etme nedenim Mekke’de oda satış işi yapmaktayım… Yasal olarak bu işlemleri yapıyordum” dedi. Taner, geçen 19 Mart’ta tutuklandı.

BAŞKA BİR DAVASI DAHA VAR... Taner hakkında İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesinde de, 32 hacı adayını dolandırma suçundan ayrı bir davası devam ediyor. Anılan davada Taner, 64 yıldan 224 yıla varan sürede hapis istemi ile yargılanıyor. Öte yandan Adem Taner, Metin K. ve Oktay G. hakkında, bini aşkın kişiden 100 milyon lira topladıkları gerekçesi ile ayrı bir savcılık soruşturması da sürüyor.