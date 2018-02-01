Hac kura sonuçları-Diyanet 2018 ön kayıt ücreti ne kadar

Hac kura sonuçları sayfası tam liste bu akşam saat 21.00'de diyanet.gov.tr adresinde yayınlanacak. Binlerce hacı adayının nefesini tuttuğu büyük gün geldi. Hac kura çekiliş sonuçları Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda saat 11.00'e yapılacak. Diyanet hac kura sonucu 2018 tam listesi ise detaylı olarak saat 21.00'de erişime açılacak. Hac sorgulama sonuçlarında adı çıkan hacı adayları ise cep telefonlarına gelecek bilgilerle 9 Şubat'a kadar kesin kayıt yaptıracaklar. 2018 yılında ilk defa hacca gidecek olanlar ise 20 lira ön kayıt ücreti ödeyecek.

2018 HAC KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

2018 HAC KURALARI SAAT KAÇTA: Hacı adayları sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından kontrol edebilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesinden yapılan açıklamada hac kuralarının, 01 Şubat 2018 Perşembe günü saat 11.00’da Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda çekileceği duyuruldu. Hac Kurası 2018 Özel Programı 1 Şubat Perşembe saat 11 de canlı yayınla TRT Diyanet ekranlarıdan canlı yayınlanacak

HAC KURALARI ÇEKİLİŞİ HANGİ KURALLARA GÖRE ÇEKİLİYOR: Diyanet İşleri Başkanlığımızca, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan teşekkül etmesi sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kur’a çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi benimsenmiştir. Örneğin Katsayılı kura sistemi ile 5 yıldır başvuru yapanların 25 kez, 4 yıldır kayıt yaptıranların 16, 3 yıldır kayıt yaptıranların 9, 2 yıldır kayıt yaptıranların 4 ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıranların ise 1 kez ismi çıkmakta, böylece yeni kayıt yaptıranların heyecanı da her yıl devam etmektedir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ÖNEMLİ DUYURU: 1- 2018 yılında hacca gitmek üzere “İlk Defa Kayıt” yaptıracakların ilgili bankalara (21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında) 20 TL. önkayıt ücreti yatırmış olması gerekmektedir.

2- 2017 yılında kuraya girip hacca gidemeyenlerin Kayıtları Başkanlık tarafından Otomatik yenilenmiştir.

3- Kayıtları Başkanlıkça yenilenenler; Hac Konaklama türü, Kayıtlı olduğu İl ve ilçesini, İletişim bilgileri ile Kur'a birliktelik işlemlerinde değişiklik yapmak istedikleri taktirde bu işlemlerini 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında Müftülüklerden yaptıracaklardır.

4- Kur'a çekiminden sonra kesin kayıt yapmaya hak kazanan vatandaşlarımızın, “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgeleri cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerinden, özellikle cep telefonu bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.

5- 2018 yılı Hac Ön Kayıt ve Kayıt Yenileme ile ilgili detaylı bilgiye http://hac.diyanet.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

2017-2018 UMRE ÜCRETLERİ: Hac ve Umre Komisyonu 01/12/2017 tarihinden itibaren umre yolcularına verilecek hizmetler karşılığı alınacak ücretin Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilmesine karar vermiştir.

Bu itibarla;

1- 2017-2018 yılı umre turları için belirlenen ve broşürlerde Türk Lirası olarak yer alan ücret miktarı aynı olmak kaydı ile 01/12/2017 tarihinden itibaren Suudi Arabistan Riyali olarak tahsil edilecektir.

Örnek: 20 Günlük Yürüme Mesafeli 10. Tur İki Kişilik Oda Ücreti: 5.455.- Türk Lirası iken 5.455.- Suudi Arabistan Riyali olarak tahsil edilecektir.

2- Umre yolcularının ellerinde bulundurdukları Türk Lirası ilgili bankalar tarafından Suudi Arabistan Riyaline çevrilerek tahsilat yapacaktır.

3- Umreye gitmek üzere kayıt yaptırıp çeşitli sebeplerden dolayı umreye gitmekten vazgeçenlerden vize ücreti olarak 185,00.-, malzeme alanlardan malzeme bedeli 70,00.- Suudi Arabistan Riyali kesinti yapılacaktır.

4- Umreye gitmek üzere kayıt yaptırıp Türk Lirası olarak ücretini yatırıp her hangi bir sebeple umreye gitmekten vazgeçenlerin ücret iadesi Başkanlığımızca yapılacaktır.

5- Tur ve oda değişiklikleri ile ilgili işlemler (ücret iadesi ve ücret yatırma) müftülüklerimiz tarafından mahallinde yapılacaktır.

6- Konu ile ilgili olarak umre ücretlerinin yatırılacağı bankalara talimat verilmiştir.

7- Türk Lirasından, Suudi Arabistan Riyaline geçiş ile ilgili kamuoyu ve ilçe müftülüklerimizin bilgilendirmesi, il müftülüklerimiz tarafından yapılacaktır.