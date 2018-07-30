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Gürsel Tekin: İstanbul için adayım

Gürsel Tekin: İstanbul için adayım

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “2019 yılında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istiyorum” dedi.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 07:43 - Güncelleme: 30-07-2018 07:43

Kurultay tartışmalarının sürdüğü CHP’de, partinin önemli isimlerinden Gürsel Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmak istediğini ilk kez Habertürk’e açıkladı. Kübra Par’ın "Siz de olağanüstü kurultayda aday olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Tekin şu yanıtı verdi:

ADAY OLMAK İSTİYORUM: "CHP Genel Başkanlığı çok önemli bir makamdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı o koltukta oturmak herkesin hayalidir, ona hiç tereddüt yok. Gençlik kolu başkanlığından tutun tüm kademelerde görev yapmış bir siyasetçiyim. Görev yapmadığım yer sadece genel başkanlıktır. Ama tabii ki benim böyle bir talebim yok. Bir tek talebim var. 2009’da İstanbul İl Başkanlığı görevimi yürütürken, Sayın Baykal’a İstanbul’da aday olacağımı söyledim.

Sonra koşullar başka bir noktaya getirdi. 3 tane araştırma yaptım. Araştırmaların tamamında Sayın Kılıçdaroğlu çıkınca kendim gidip, “Biz ancak sizinle bir sonuç alabiliriz” diyerek teklif ettim ve Sayın Genel Başkan o zaman aday oldu. 2014 yılında yine talebim devam etti, Sayın Sarıgül aday oldu. 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak istiyorum. Bu şehri ihanetçilerin elinden kurtarmak istiyorum."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 30 Temmuz 2018 08:22 sen hala piyasadamıydın seçimlerde nerdeydi CHP baştan kaybetti seçimi

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KİMDİR ?
Gürsel Tekin
GÜRSEL TEKİN KİMDİR?

O dönem Kars iline bağlı olan Ardahan'da dünyaya gelen Gürsel Tekin, ilk ve ortaöğrenimini Ardahan'da tamamladı. Lise öğrenimine Kars'ta başlayan Tekin, lisede okurken Bülent Ecevit'in genel başkanlığını yaptığı&nbs

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