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Gürsel Tekin coştu: En çok AK Partililer inanıyor

Gürsel Tekin coştu: En çok AK Partililer inanıyor

CHP eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Büyükşehir adayı olması halinde seçimi çok rahat kazanacağını iddia ederek, "Bu seçimi alacağım ve bu seçimi alacağıma en çok AK Partililer inanıyor" dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 11:17 - Güncelleme: 22-10-2018 11:17

CHP eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Antalya Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen kitap fuarına katıldı.

'İSTANBUL'U ALACAĞIMA EN ÇOK AK PARTİLİLER İNANIYOR'
Çok rahat bir şekilde seçimi kazanacağını belirten Gürsel Tekin, kendisinden daha çok oy alabilecek CHP'li adayın çıkması halinde destek vereceğini de söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İBB başkanlığı için adaylığını açıkladığı görüşmesini de anlatan Tekin, "Genel Başkan'a dedim ki 'Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Ben yoluma devam ediyorum.' Sayın Genel Başkan benim çalışmalarımı biliyor. Bu seçimi alacağım ve bu seçimi alacağıma en çok AK Partililer inanıyor" dedi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN DESTEK İSTEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin hazineye devrini öngören açıklamalarını da eleştiren Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bankanın tartışma konusu haline getirmesini anlayamadığını aktardı. İş Bankası konusu TBMM'ye geldiği zaman dolar kurunda ciddi değişiklikler olacağını da öngördüğünü belirten Tekin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye karşı kini nefreti olabilir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. Türkiye'nin tek yerli ve milli bankasını tartışmadan siz çıkarın. Rica ediyorum. Tek banka, geri kalan bankalarımız yabancı ortaklı oldu. Yerliliğe ve milliliğe önem veriyorsanız İş Bankası'nı tartışmadan çıkarın" dedi.

'DEPREM OLURSA BAĞIMSIZLIĞIMIZ TARTIŞILABİLECEK DURUMA GELİR'
İstanbul'un hem Türkiye hem de dünyada önemli bir konumda olduğunu belirten Tekin, 4 yıldır İstanbul'da çok özel çalıştığını ve metropolün her türlü sıkıntısını iyi bildiğini söyledi. İstanbul'un 39 ilçesinin tamamımın dertlerinin ne olduğunu bilen biri olduğunu anlatan Tekin, iyi bir kadroya sahip olduğunu da ifade etti. İstanbul'un en büyük sorunlarından birinin deprem olduğuna vurgu yapan Tekin, "Üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala İstanbul'u depreme hazırlıklı hale getiremedik. Acilen bunu yapmalıyız. Aksi halde yaşanacak bir sorun Türkiye için çok ciddi sıkıntı yaratacak. Daha da ileri gidiyorum, depremle ilgili yaşanacak bir sıkıntı Türkiye'nin bağımsızlığını tartıştırabilecek duruma getirebilir. Çünkü finansımızın önemli kısmı, Merkez Bankası, sanayi, teknoloji bütün değerlerimizi taşıdığımız bir il depreme hazırlıklı olmalıdır" diye konuştu.

Tekin, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın 2,5 yıl sonra İstanbul'da boş mezar yeri kalmayacağı yönündeki verilerini de eleştirdi. Bu duruma çok üzüldüğünü belirten Tekin, "'Cenazeleriniz olursa biz bunları Anadolu'nun istediğiniz yerine ücretsiz taşıyalım' diyor. Ölüye maalesef yer yok. Yaşayanlara yok ama bari ölülere olsun. Daha ne anlatayım bu duruma" dedi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • ehza 22 Ekim 2018 11:58 BENDE DIYORUMKI ARTIK CHP YE BU ÜLKEDEN OY CIKMAYACAK BELKI HDP ILE ORTAK OLURSANIZ SIZE DAGDAKI TERÖRISTLERIN KORUYUCUSU KILICTAROGLUNUN HENDEK KAZAN ARKADASLARI OY VERIR

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KİMDİR ?
Gürsel Tekin
GÜRSEL TEKİN KİMDİR?

O dönem Kars iline bağlı olan Ardahan'da dünyaya gelen Gürsel Tekin, ilk ve ortaöğrenimini Ardahan'da tamamladı. Lise öğrenimine Kars'ta başlayan Tekin, lisede okurken Bülent Ecevit'in genel başkanlığını yaptığı&nbs

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