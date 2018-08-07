Gürcistan'da yol çöktü! Şaşırıp kaldılar

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yer alan Chitadze Caddesi’nde yol çöktü. Meydana gelen göçük sonucu caddenin ortasında büyük bir delik oluştu.

Delik sebebiyle yol trafiğe kapatıldı ve bölgede inceleme çalışmaları başlatıldı. Meydana gelen deliğin yaklaşık 1 buçuk metre olduğu ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Çevredekilerin şaşkın bakışları ise kameralara yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.