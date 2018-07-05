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Gülen'den 18 ülkedeki örgüt mensuplarına şok Türkiye talimatı

Gülen'den 18 ülkedeki örgüt mensuplarına şok Türkiye talimatı

FETÖ'nün 18 ülkedeki sözde yöneticilerinin, yaşadıkları ülkelerde örgüt elebaşı Gülen'in talimatlarının görüşüldüğü toplantılar yaptığı belirlendi. Yurt dışında geçen ay yapılan toplantılarda FETÖ mensuplarına, bulundukları ülkeden evlenmeleri ve Türkiye'ye yatırımı engellemeleri talimatı verildiği iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 14:11 - Güncelleme: 05-07-2018 14:11

Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, haziranın son haftası FETÖ/PDY'nin 18 ülkedeki sözde üst düzey üyeleri, bulundukları ülkelerde gizli toplantılar gerçekleştirdi.

TOPLANTIYA 33 ÜST DÜZEY YÖNETİCİ KATILDI
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ikamet ettiği Pensilvanya'daki toplantıya da 33 sözde üst düzey örgüt yöneticisi katıldı. Toplantılardaki sorumlu kişiler, "Fetullah Gülen'den geldiğini" söyledikleri talimatları okudu. İstihbarat kaynaklarının tespit ettiği talimatlar şunlar:

O ÜLKEDEN EVLENİN
- "Bulunduğunuz ülkede kamufle olmak ve kendinizi kabul ettirmek için o ülkeden evlenin.

TÜRKİYE'YE YATIRIMLARI ENGELLEYİN
- Yaşadığınız ülkedeki yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmasını engelleyin ve bizden olan tüm yatırımları kesin.
- Yeni katılımlar bulmaya çalışın ve tarafımıza tabi talebelerimizi ülkenin konumuna göre rahatlatmaya çalışın.
- Kardeşlerimiz azami dikkat göstersinler. Devlet kurumlarından uzak dursunlar.
- Ülkeden ülkeye geçen kardeşlere her türlü yardımı yapın."

Talimatta, "seçim sonuçlarına göre Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bütün gücü eline alacağı ve 'Hizmet'e yoğun baskı yapacağı" da belirtilerek, örgüt üyelerinden "daha dikkatli olmaları ve organize hareket etmeleri" istendi.

SIHHAT DUASI ETTİRİLDİ
Toplantıların sonunda ise sorumlu kişiler örgüt elebaşı Fetullah Gülen için "hoca efendi çok hasta, herkes başında bekliyor" diyerek manipülasyonda bulundu ve katılanlara toplu olarak sıhhat duası ettirdi.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Hicabi 05 Temmuz 2018 15:18 Çok hastaymış, sıhhat duası istemiş. Bu herif 40 senedir ayılıp bayılıyor, bi geberemedi.

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