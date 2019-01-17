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Gripten korunmak için bu 7 öneriyi uygulayın

Gripten korunmak için bu 7 öneriyi uygulayın

Uz. Dr. Muharrem İngeç, grip hakkında bilgi vererek gribe karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 06:00 - Güncelleme: 17-01-2019 06:00

Her yıl yaklaşık 500 bin kişinin yaşamı, gribe bağlı olarak ortaya çıkan bu hastalıklar nedeniyle tehlikeye giriyor. İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Muharrem İngeç, grip hakkında bilgi verdi ve gribe karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Ev istirahati öneriliyor
Bağıl nem oranının kış aylarında artmasıyla havadaki damlacıklar, virüs ve mikropların canlılığını koruyarak bir yerden bir yere taşınmasını sağlamaktadır. Özellikle kış aylarındaki hava kirliliği, nemli partiküllerin taşıma kapasitesini artırarak viral ve bakteriyel solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Sonuçları bakımından ağır olmayan ancak birçok insanı etkileyerek iş kaybına ve diğer hastalıklara zemin hazırlayan gribin yayılmaması için hasta olanların mümkünse evden çıkmayarak istirahat etmesi önerilmektedir. Bu hastalığa yakalananların büyük bir bölümü ek bir tedaviye ihtiyaç duyulmadan 2-2,5 haftada iyileşebilmektedir.

Gripten korunmak için hangi önlemler alınmalı?
1. Gribin yayılmaması için el hijyeni çok önemlidir. Eller bol su ve sabun ile en az iki dakika yıkanmalıdır. Bu önlem, hastalığın bulaşma riskini azaltmaktadır.
2. Özellikle çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırılmalı, ebeveynler çocuklara örnek olmalıdır. Kreş ve okul gibi çocukların topluca bulunduğu mekanlarda bulaşma riski yüksek olan bu hastalığın yayılmaması için çocuklara hijyen kuralları anlatılmalıdır.
3. Hapşırırken ya da öksürürken kolun iç yüzeyi ağıza ve buruna tutularak vücuttan çıkacak damlacıklar engellenmelidir.
4. Lavabo, klozet, tırabzan ve kapı kolu gibi yüzeyler sık sık temizlenmelidir. Bu yüzeylerde barınan grip mikrobu çok kolay bulaşmaktadır.
5. Grip hastası olanlar kullandıkları eşyaları diğer insanlarla ortak kullanmamalıdır.
6. Kağıt mendiller bir kez kullanıldıktan sonra atılmalı ve sık sık değiştirilmelidir.
7. Kapalı mekanlar sık sık havalandırılmalı, toz ve akarların yayılmaması için hepa filtreli elektrik süpürgeleri kullanılmalıdır.

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