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Grip ilk 24-72 saat arasında kesin bulaşıyor peki grip aşısı etkili mi?

Grip ilk 24-72 saat arasında kesin bulaşıyor peki grip aşısı etkili mi?

Grip hastalığı genellikle solunum yoluyla bulaşıyor ve ilk 24-72 saatlik dilimde bir başkasına bulaşma ihtimali çok yüksek oluyor. Grip aşısı için ise doktorlar kararsız.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 13:43 - Güncelleme: 30-10-2018 13:43

Grip salgını, genelde Ocak ayında zirve yapıyor. Grip, kısa sürede ortaya çıkan ateş, adale ve eklemlerde ağrılar, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, titreme, baş ağrısı, kuru öksürük gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

Gribin en bulaşıcı olduğu dönem
-“Grip ilk 24-72 saat arasında bulaşıcı hale gelirken, istirahat ile 7-10 gün içinde geçiyor. Öksürük ve hapşırıkla etrafa saçılan damlacık dediğimiz havada uçuşan mikro salgıların, hava yoluyla yayılması ve hasta kişilerle direkt temas edilmesi de bulaşmayı hızlandırıyor.

Grip aşısı etkili mi?
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Seçkin Ulusoy bu konuda şu bilgileri veriyor:

-“Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından risk grubu olarak tanımlananlara grip aşısı önerilse de, sürekli kendini yenileyen farklı virüslerin olması, aşının etkinliğini sınırlıyor. Grip aşının yan etkileri ve aşılama sonrası oluşacak gribal şikayetler de dikkate alındığında, konunun uzmanı olan otoriteler arasında, aşı kullanımının etkinliği konusunda henüz bir fikir birliği oluşmuş değil. Fakat genel olarak risk gruplarının aşılanması, bunun dışındaki kişilerin üstteki korunma önerilerine uyulması öneriliyor”.

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