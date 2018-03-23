Gözler THY'deydi: Açıklama geldi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Irak'ın Erbil kentine uçuşların yapılacak planlama ile en kısa sürede başlayacağını duyurdu.

Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından, Kuzey Irak hava sahasının açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, "Erbil’e uçuşlarımız yapılacak planlama ile en kısa sürede başlayacaktır." ifadelerini kullandı.