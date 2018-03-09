  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Göz tansiyonu görme kaybına sebep olur mu ?

Göz tansiyonu görme kaybına sebep olur mu ?

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin İpçioğlu, gözümüzün içindeki basıncın yükselmesi ve göz sinirlerinin tahribatı olarak tanımlanan glokomun hastalarda görme alanında hasara sebep olabileceğini ve bunun körlüğe kadar gidebileceğini söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-03-2018 00:22 - Güncelleme: 09-03-2018 00:22

Glokomun merkezi görme alanının daralmasına yol açan göz tansiyonu anlamına gelen bir göz hastalığı olduğunu ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin İpçioğlu, geç kalındığında ise hastalığın görme kaybına sebep olabileceğini söyledi.

DİYABET VE TANSİYON HASTALARI RİSK ALTINDA
Gözümüzün içindeki basıncın yükselmesi ve göz sinirlerinin tahribatı olarak tanımlanan glokomun hastalarda görme alanında hasara sebep olabileceğini ve bunun körlüğe kadar gidebileceğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin İpçioğlu, "Bir göz hastalığı olan glokom için ailesel faktörler de önemlidir. Ailesinde glokom hastalığı olan kişiler mutlaka en az 6 ayda bir genel göz muayenesi yaptırması gerekir. Bunun dışında diyabet ve tansiyon hastaları da risk altındadır. Bu hastaların hastalığa yakalanma riski fazladır. Glokom fazla ilerlememiş ise ve göz tansiyonu değerinin üst sınırlarında olmadığı takdirde ilaçla tedavisi mümkündür. İlaçlar genellikle damla şeklindedir. İlaçla glokom tedavi edilebiliyorsa hasta yaşamı süresince ilaç kullanmaya devam edebilir. İlaçla tedavi edilemeyen bir sürece girildiyse cerrahi yöntemlere başvurulur" dedi.

RUTİN KONTROL ŞART
Op. Dr. Şermin İpçioğlu, glokom hastalığının önemli bir göz hastalığı olduğunu, erken teşhisin çok önemli olduğunu ve glokomun körlüğe kadar gidebileceğini, bundan dolayı mutlaka rutin kontrollerin ve yılda bir kez detaylı göz muayenesinin yapılması gerektiğini dile getirdi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Göz tansiyonu görme kaybına sebep olur mu ? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro