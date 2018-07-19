Görgülü sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş gözaltına mı alındı? Mehmet Tahir Sekizkardeş kimdir?

FETÖ'ye yönelik operasyonda gizli tanığın ifadeleri ile örgüte ciddi para kaynağı sağlayan Görgülü Pastanaleri'nin sahibi gözaltına alındı. Gözaltı listesindeki bir diğer işadamı da Ekrem Ateş oldu. Peki Mehmet Tahir Sekizkardeş kimdir?

Gaybubet evlerinde de gizlendikleri belirlenen örgüt üyelerinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 kişi yakalandı. Diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, 3 kişinin gaybubet evinde yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan örgüt üyelerinin yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürüldüğü bildirildi. TUSKON'a yönelik soruşturmada gizli tanık Demir, Mehmet Tahir Sekizkardeş için, "Görgülü Pastaneleri’nin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş de örgüte ciddi himmet paraları vermekle tanınır.” demişti.