Melih Gökçek, Sözcü'den Saygı Öztürk'ün kendisiyle ilgili yazısına cevap vererek adaylık için manipülatif anket yaptırdığı iddialarını yalanladı. Gökçek, Cumhur İttifakı'nın devam etmesi halinde AK Parti adayının Ankara'yı kesinlikle kazanılacağını ileri sürdü.

Melih Gökçek, Ankara'da kendi adına anketler yaptırıp, diğer adayların oylarını düşük gösterdiğini iddia eden Saygı Öztürk'e twitter'dan cevap verdi. Gökçe, iddialara ilişkin, "Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki ve Süleyman Soylu'nun arasına fitne sokamazsın. Sizin tek ümidiniz ittifakın olmaması üzerine... İnşallah Cumhur İttifakı yerelde devam edecek ve bu ittifak yırtınsanız da Ankara'yı size teslim etmeyecek. " ifadelerini kullandı.

"YETER Kİ CUMHUR İTTİFAKI OLSUN"

Yerel seçimlere AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlikte girmesi gerektiğini savunan Gökçek, "Yeter ki Cumhur İttifakı olsun. AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı aday kim olursa olsun, Allah'ın izniyle ittifakın adayı, muhalefetin müşterek adayına açık ara fark atar ve seçimi alır." diye konuştu.