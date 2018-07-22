Gökçek yanlışlıkla onu hedef gösterince ortalık karıştı

Sosyal medyada paylaşılan bir video, Türkiye'nin gündemine oturdu. İsminin Safiye İnciolduğu ortaya çıkan çarşaflı bir kadın, Anıtkabir'de çektiği videoda Atatürk'e hakaret etti. Daha sonra bir de özür videosu yayınlayan kadın, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Twitter'da bazı hesaplar, Safiye İnci'ye ait olduğunu iddia ettikleri "çarşafsız" bazı genç kadınların fotoğraflarını paylaşarak İnci'nin "gerçek kimliğini" ortaya çıkardıklarını iddia etti. Ancak bu iddiaların hepsinin de asılsız olduğu ortaya çıktı.

GÖKÇEK, "KIZ ODTÜ'LÜ ÇARŞAFLA İLGİSİ FİLAN YOK" DEDİ

Fakat bu sırada pek çok hesap, gerçekliğini sorgulamadan bu fotoğrafları paylaştı. O isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek de vardı. Gökçek, Safiye İnci olduğunu iddia ettiği bir genç kadının fotoğrafını twitter hesabından paylaşarak "Yalancının mumu yatsıya kadar da yanmıyor. Kız ODTÜ'lü... çarşafla ilgisi filan yok... Tam bir provakatör... İşte normal yaşantısı ve çarşaflı hali" dedi.

HEDEF GÖSTERİLEN KIZ CEVAP VERDİ

Gökçek'e cevap ise, fotoğrafını paylaştığı Tuğçe Maden'den geldi. Maden, Gökçek'e hitaben "Melih Gökçek Bey, fotoğraftaki benim. Yani çarşaflı kızın açık hali değilim!? Lütfen böyle kaynağı belirsiz paylaşımları daha da yayarak insanları yanlış yönlendirmeyin! Hele ki siz Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentini uzun süre yönetmiş birisiniz" mesajını paylaştı.

GÖKÇEK ÖZÜR DİLEYİP MESAJINI SİLDİ

Gökçek, aldığı bu mesajın ardından eski mesajını sildi. Tuğçe Maden'den de özür dileyen Gökçek "Aşağıda çarşaflı foto yanında safiye'nin açık fotosu bütün twit aleminde yayınlanmıştı. Ben de o hesaplardan fotoyu aldım. Ancak Tuğçe Maden aşağıdaki twiti atmış.. Hata ettik ise özür dilemek görevimiz... Özür dilerim Tuğçe Hanım. Twitimi siliyorum" dedi.