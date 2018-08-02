Gizli tanık kimliğini açıkladı bakın kim çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, kamuoyunda "17/25 Aralık soruşturmaları" olarak bilinen sürecin FETÖ/PDY tarafından kurgulandığının anlaşılması üzerine, ülke çapında örgüt faaliyetleriyle ilgili soruşturmalar yapılıp iddianameler hazırlandığı anlatıldı.

Terör örgütünün 25 Aralık sürecindeki faaliyetleriyle ilgili soruşturma kapsamında 1 Eylül 2014'te yakalanan sanıkların bir kısmının, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine darbe teşebbüsü, silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, gizliliğin ihlali ve casusluk" suçlarından tutuklandığı hatırlatılan iddianamede, daha sonra yapılan soruşturmalar neticesinde isnat edilen suçlarla ilgili dava açıldığı kaydedildi.

Soruşturma sürecinde, eski CHP Milletvekili Eren Erdem, gazetenin sahibi Turan Ababey ile diğer sanıklar Emre Erciş, Ufuk Emin Köroğlu, Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir hakkındaki dosyanın ayrıldığı belirtilen iddianamede, başsavcılığın 15 Ekim 2015'te bu soruşturma ile 2014 yılında başlatılan soruşturma dosyalarını, konuları aynı olduğu gerekçesiyle birleştirme kararı verdiği ifade edildi. İddianamede, sanık Eren Erdem'in 25. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde milletvekili seçilmesi nedeniyle soruşturmasının durdurulduğu ve işlemlerin başka bir dosyaya kaydedilmesine karar verildiği hatırlatıldı.

ÖRGÜTE YARDIM EDENLERE SORUŞTURMA: Soruşturma aşamasında sadece gazetede değil, aynı isimle faal olan internetteki haber sitesi ve sosyal medya hesabında da algı faaliyetlerinin yapıldığının anlaşıldığına işaret edilen iddianamede, künye bilgileri dikkate alınarak örgüt adına faaliyet gösteren sanıkların da soruşturma kapsamına alındığı belirtildi. Gizli tanık beyanı, gazetenin sahibi sanık Turan Ababey'in beyanı ve teknik takip çalışmaları sonucu irtibatlı olan diğer sanıklarla ilgili de araştırma yapıldığı vurgulanan iddianamede, örgüt bağlantısı yönünde yeterli şüphe olanlarla örgütle bağlantılı olmamakla birlikte eylemleri itibarıyla örgüte yardım ettikleri değerlendirilenler hakkında da soruşturma yürütüldüğü dile getirildi.

ÇİKOLATA KUTUSUNDA BELGE GELİYORDU: Terör örgütü FETÖ'nün genel yapısı, örgütlenmesi ve medya yapılanmasıyla medyayı kullanmasına ilişkin bilgilere vurgu yapılan iddianamede, kapatılan Karşı gazetesinin kuruluşu ve suç unsuru yayınlarıyla ilgili de açıklamalar yapıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan gizli tanık "Ayçiçeği" beyanında, "Turan Ababey'i gazetenin sahibi olduğu için tanıdığı, gazetenin genel yayın yönetmenliğini Eren Erdem'in, yardımcılığını Mehmet Bozkurt'un, genel koordinatörlüğünü Kutlu Esendemir'in, haber müdürlüğünü Murat Kazancı'nın yürüttüğü, sanıklar Ufuk Köroğlu ile Emre Erciş'in ise gazetede muhabirlik yaptıkları" bilgilerini verdiği aktarılan iddianamede, gizli tanığın ayrıca şu ifadelerine yer verildi:

GEZİ OLAYLARINDAN SONRA YAYINA BAŞLADI: "Karşı gazetesi, Gezi olaylarından yaklaşık 6 ay sonra yayına başladı. Haberleri TUSKON'un danışman firmasından 'Yusuf' isimli kişi getiriyordu. Yusuf, getirdiklerini Eren Erdem'e veriyordu. Aynı şekilde CD'leri Emre Erciş ve Ufuk Köroğlu'na getiriyordu.

HABERLER GİZLİ BELGE OLARAK GELİYORDU: Haberler, bazen CD şeklinde, bazen dosya kağıdı şeklinde gizli belge olarak geliyordu. Bu haberlerin bazıları TUSKON'un danışman firmasından gönderilen çiçeklerin saksısına CD şeklinde saklanarak geliyordu. Bazen de çikolataların içerisinde CD'ler gönderiliyordu. Bunları genellikle kuryeyle gönderiyorlardı. Danışman firmasından Yusuf da zaman zaman gazeteye geliyordu. Gazetenin sahibiyle zaman zaman bazı belgelerin yayınlanıp yayınlanmaması hususunda ters düştükleri oluyordu. Gazetenin sahibi Turan, gizli ve kritik belgelerin yayınlamasını istemiyordu.

EREN EREM ISRARLA YAYINLANMASINI İSTİYORDU: Eren Erdem ise ısrarla yayınlanmasını istiyordu. Mehmet Bozkurt da böyle kritik belgelerin yayınlanmasını istemiyordu. Bunun üzerine Eren Erdem gazetenin sahibi Turan'a, 'Bunlar hükümeti düşürecek, Erdoğan'ı Lahey'de savaş suçlusu olarak yargılatacak belgeler, bunları yayınlarsak TUSKON size yardımcı olur, size yeteri kadar para verir, zengin olursun.' diyordu."

KİMLİĞİNİ AÇIKLADI: İddianamede, Turan Ababey'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçeyle gizli tanık "Ayçiçeği"nin kendisi olduğunu belirterek, bu beyanlarını açık kimliğiyle ulusal kanallarda tekrar ettiğini ve bu nedenle gizli tanık olmak istemediğini anlattığı aktarıldı. İddianamede, Ababey'in ifadesinde, daha önce tekstil işi yaparken 1 Ocak 2014'te bazı arkadaşlarının teşvik etmesiyle bir gazete kurmaya karar verdiği ve "Karşı" ismiyle gazeteyi çıkarmak üzere gerekli yerlere müracaat ederek 9 Şubat 2014'te yayın hayatına başladıklarını anlattı. Gazete ilk çıkmaya başladığında o dönemde meşhur olan bazı soruşturma dosyalarıyla ilgili haberlerin tapeleriyle birlikte verildiğini, kendisinin bunlardan gazete sahibi olarak sorumluluğunun bulunmadığını savunan Ababey, tapeler yayımlanırken bilgisinin olmadığını ve kendisine danışılmadığını söyledi.

7 SANIKTA BYLOCK: Turan Ababey'in henüz soruşturmanın başında gazetede örgüt adına yapılan algı faaliyetleri hakkında samimi şekilde detaylıca bilgi verdiğine dikkati çekilen iddianamede, sanığın örgüt üyesi olduğuna dair yeterli delil olmamakla birlikte finans yönüyle gazeteyi desteklemesinin, "örgüte yardım" olarak değerlendirildiği ve ifadesine göre etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması gerektiği kanaatine varıldığı vurgulandı. Sanıklardan Alaattin Akkaşoğlu, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala, Mehmet Bozkurt, Değer Özergün, Murat Kazancı ve Emrah Direk'in, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıklarının tespit edildiği bildirilen iddianamede, bu sanıkların ByLock kullanım detaylarına yer verildi.