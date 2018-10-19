Giuliano: Üç günde anlaşma yapıldı

Fenerbahçe'den sezon başında 10.5 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al­Nasr'a transfer olan Giuliano, transfer sürecini ve Suudi Arabistan'da yaşadıklarını anlattı.



"Transfer görüşmeleri çok hızlı oldu.'' diyen Brezilyalı, ''Fenerbahçe'ye teklif yapıldı ve kulübün büyük paralara ihtiyacı vardı. Ben de satış potansiyeli yüksek oyunculardan biriydim. Üç günde anlaşma yapıldı. Al Nasr benim için iyi bir teklif yaptı. İlk kez Orta Doğu'da oynayacaktım. Finansal açıdan da tatmin oldu. Bu şansı yakaladığım için mutluyum." dedi.



''İLK GELDİĞİMDE ÇOK ZORLANDIM''

Giuliano, "Suudi Arabistan'a ilk geldiğimde çok fazla zorlandım. Çok sıcaktı. Yaz aylarında 40 dereceye kadar ulaştı. Bu sıcaklığa alışmak çok zordu. Ama takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Burada mutluyum" ifadelerini kullandı.



''ÜLKEMİ TEMSİL ETMEYİ UMUYORUM''

Yeniden Brezilya Milli Takımı'na çağrılmayı bekleyen Giuliano, "Milli takımda neredeyse her yaş grubunda görev aldım. Bu, benim için büyük bir gurur kaynağı. Milli takımda rekabet çok üst düzeyde. Geniş bir oyuncu havuzu var ancak tekrar ülkemi temsil etmeyi umuyorum" şeklinde konuştu.