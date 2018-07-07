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Giresun’da teröristlerle sıcak temas!

Giresun’da teröristlerle sıcak temas!

GİRESUN’un Güce ilçesi Kavaklıbel Yaylasında asker ile bir grup PKK’lı arasında sıcak temas sağlandı. Askerin ateş açması sonrası PKK’lılar ormanlık alan kaçtı.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 23:15 - Güncelleme: 07-07-2018 00:15

Edinilen bilgilere göre, Giresun’un Güce ilçesine bağlı Yaşmaklı Bölgesi Kavraz mevkii Kavaklıbel Yaylası’nda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri yaylada 4 gün önce bir evden erzak çalan terörist grupla karşılaştı.

Askerin açtığı il ateş sonrası havanın kararmasında da faydalanan PKK’lılar ormanlık alana kaçtı. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi.

ORMANLIK ALANA KAÇTILAR

Güce Belediye Başkanı Aytekin Geçgel ise olaya ilişkin İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklamada, “Yaşmaklı bölgesinde 4 gün önce bir eve girilmişti. Bunun üzerine operasyonlar devam ediyordu. Bu akşamda Kavraz mevkiin Kavaklıbel Yaylasında askerlerimiz terörist grubu görüyor ve ateş ediyor. Havanında kararmasıyla ormanlık alana kaçıyorlar. Yarın inşallah bölgede arama tarama faaliyeti yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Temmuz 2018 23:29 Salla salka vur duvara

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