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Giresun'da herkesi şaşırtan karşılama

Giresun'da herkesi şaşırtan karşılama

AMATÖR denizciliğin gelişmesini hedefleyerek yola çıkan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) ve Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği (GOPERATİF) işbirliğinde gerçekleştirilen ’DADDralli Karadeniz 2018 -3 Ülke 1 Hikaye’ etkinliği kapsamında, 27 yat Giresun Adası’na ulaştı.

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 19:56 - Güncelleme: 21-07-2018 19:56

12 Haziran’da Yunanistan’ın Volos Limanı’ndan başlayarak, Gürcistan’ın Poti Limanı’na kadar uzanacak ve 22 Ağustos’ta İstanbul’da sona erecek etkinlikte yer alan 27 yat, Giresun’da mitolojik hikayelerle bilinen Giresun Adası’na demir attı. ’Argonotların izinde, altın postun peşinde’ sloganıyla yola çıkan katılımcılar, amazonların yaşadığı ve Herkül’ün altın postu aramak için adaya geldiği gibi mitolojik hikayeleriyle ön plana çıkan Giresun Adası çevresinde turladı.

RALLİYE ARTI BİR DEĞER

Adada yatları temsili amazonlar ve Herkül karşıladı. 3 gün kentte demirli kalacak yatlar, ardından rotadaki bir sonraki durak olan Gürcistan’ın liman kenti Poti’ye hareket edecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, Giresun Adası’nın hikayelerin içerisinde yer almasının ralliye artı bir değer kattığını belirtti. Gürgenci, "İnanıyoruz ki bu tanıtımla birlikte Giresun Adası her geçen gün yükselen trendine kazanım sağlayacaktır. Karadeniz’de adanın çok özel bir yeri var. Bu etkinlik bu değeri artıracaktır" dedi.

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