GetContact indirip yüklemeli mi? Android ve iPhone uygulaması

Akıllı telefonlar için düzenlenmiş bir program olan ve numara sorgulama işlemi yapan GetContact gündem oldu. Bir çok kişi GetContact programının cazibesine kapılsa da baştan belirtelim. Bu program kişisel verilerin korunması anlamında zararlı bir yazılım. Geçtiğimiz günlerde Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kişilerin açık rızalarını almaksızın isimden telefon numarası veya telefon numarasından isim sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti veren sitelere yaptırım uygulamıştı. GetContact programı da aslında benzer bir program.

Android ve iPhone telefonlar için ayrı uygulamaları bulunan GetContact programını indirip yüklediğinizde rehberinize erişim izni vermiş oluyorsunuz. Bu da programı kullanan herkesin sizin verilerinize ulaşabilmesine kapı açıyor demek.

GetContact nedir ne işi yarıyor? : GetContact ile telefon rehberinizi ortak kullanıma açıyor ve diğer kişilerinkini de görebiliyorsunuz. Her kullanıcı GetContact uygulamasını kurduğunda, rehber erişimine de aynı zamanda izin veriyor. Numaralara göre de GetContact kullananların sizi nasıl (hangi isimle) kaydettiğini gösteriyor. Uygulamayı karşı tarafın da kullanıyor olması önemli.

GetContact ile neler yapılabiliyor? : Uygulamanın asıl amacı, numaraları engellemek için filtre koymak olsa da, başka kişilerin sizi rehbere nasıl kaydettiğini görme yeteneği, uygulamanın en çok dikkat çeken ve kullanılan noktası.

Bunun dışında GetContact ile istenmeyen çağrılar tespit edilip engellenebiliyor, rahatsız edici numaralar spam olarak işaretlenebiliyor, kimin aradığı rehberinizde ismi yazmasa bile hemen tespit edilebiliyor, tanıyor olabileceğiniz kişiler listenebiliyor.

GetContact uygulaması yüklenmeli mi? : GetContact uygulaması popüler olmuş gibi görünse de tavsiye edilmeyen bir uygulama. Zira program ile rehberinizi herkesin kullanımına açmış oluyorsunuz. Hem kişisel güvenliğiniz hem mahremiyetiniz kalmıyor. Erişime izin vermekle de telefonunuza casus yazılımlarla giriş için açık kapı bırakıyorsunuz.

GetContact indir : Tekrardan hatırlatmakta fayda var, tüm rehber bilgileriniz ortak havuzda toplanacak ve numara havuzuna hem sizin hem de yakınlarınızın bilgileri de aktarılacak. Bu güvenliğiniz ve kişisel verilerinizin korunması açısından sakıncalı.

Aşağıdaki linklerden android ve iphone uygulamalarını inceleyebilirsiniz.



Androidler için GetContact

iOS için GetContact